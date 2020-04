Китай + Гарвард + вирусы = ?

06.04.2020, 6:37, Разное

В багаже китайского ученого были обнаружены ​​ контейнеры с биоматериалами, ФБР подозревает что это были образцы вируса и гриппа SARS

Sharon Weinberger, Jana Winter and Martin De Bourmont correspondents,

Yahoo News March 30, 2020

WASHINGTON — В конце ноября 2018 года, чуть более чем за год до того, как был выявлен первый случай коронавируса в Ухане, Китай, в аэропорту Детройта, сотрудники таможенной и пограничной службы США остановили китайского биолога с тремя флаконами с надписью «Антитела» в багаже.

Биолог сказал агентам, что коллега из Китая попросил его доставить флаконы исследователю в институте США. Однако, осмотрев флаконы, таможенные агенты пришли к тревожному выводу.

«Проверка надписей на флаконах и заявленный биологом получатель привели инспекторов к выводу, что материалы, содержащиеся в ампулах, могут быть жизнеспособными материалами респираторного синдрома Ближнего Востока (MERS) и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS)», – говорится в несекретном Tactical Intelligence Report ФБР полученным Yahoo News.

В отчете, написанном Отделом химической и биологической разведки Управления ФБР по оружию массового уничтожения (ОМУ), не указывается ни имя китайского ученого, провозившего предполагаемые образцы SARS и MERS, ни предполагаемого их получателя в США. Но ФБР пришел к выводу, что этот инцидент и два других случая, упомянутые в отчете, были частью тревожной картины.

«Директорат по оружию массового уничтожения (Weapons of Mass Destruction Directorate – WMDD) квалифицирует зарубежных научных исследователей, которые перевозят незадекларированные и недокументированные биологические материалы в Соединенные Штаты в своей личной ручной клади и/или зарегистрированном багаже, как почти наверняка представляющих риск для биологической безопасности США», – говорится в отчете. «WMDD делает эту оценку с высокой степенью достоверности на основе отчетов связанных с прямым доступом».

Отчет, опубликованный более чем за два месяца до того, как Всемирная организация здравоохранения узнала о кластере случаев пневмонии в Ухане, которая оказалась эпидемией COVID-19, по-видимому, является частью более широкой озабоченности ФБР по поводу участия Китая в научных исследованиях в США. В то время как в докладе часто упоминаются иностранные исследователи, все три упомянутых случая касаются граждан Китая.

В случае подозреваемых флаконов SARS и MERS в разведывательном отчете упоминается еще один секретный документ, помеченный «FISA», то есть он содержит информацию, собранную в соответствии с Законом о надзоре за иностранной разведкой. Похоже, что в другом случае, указанном в отчете, были обнаружены штаммы гриппа, а в третьем подозревали кишечную палочку.

ФБР не указывает точно, какой риск биологической безопасности могут представлять эти случаи, но Райна Макинтайр, профессор глобальной биологической безопасности в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее, говорит, что ФБР, похоже, занимается исследованиями двойного назначения, которые могут использоваться для биотерроризма. И если незаконные образцы, указанные в отчете, ввозятся в США, говорит она, трафик, скорее всего, будет идти в обоих направлениях.

«Как вы узнаете, что они ввозят и вывозят, если у вас нет комплексной системы наблюдения?» задаёт она вопрос. «Если он идет в одну сторону, он идет и в другую. Вы были бы очень наивны, полагая иначе».

Отставной бригадный генерал ВВС Роберт Сполдинг, который занимался вопросами Китая в Совете национальной безопасности при администрации Трампа, сказал, что «существует угроза», которую представляют китайские граждане, перевозящие биологические образцы, но считает, что «носителем, скорее всего … будет кто-то используемый втемную», что затрудняет определение намерений. «Некоторые из таких попыток могут быть преднамеренными, чтобы проверить нашу способность идентифицировать и перехватывать. Другие могут быть спонтанными», – сказал он.

Отчет ФБР касается как биобезопасности, которая обычно подразумевает преднамеренное неправильное использование патогенов, такое как биотерроризм, так и биозащита, которая предполагает случайные выбросы и утечки. ФБР отказалось комментировать отчет.

Опасения по поводу китайской биобезопасности не новы. Например, вспышка атипичной пневмонии в 2003 году сопровождалась несколькими случаями инфекций, вызванных лабораторными инцидентами, включая восемь случаев, вызванных неправильным обращением в Китайском институте вирусологии в Пекине.

«В прошлом были случаи, когда вариант какого-то штамма гриппа вырвался из лаборатории из-за неумелого руководства», – сказала Эльза Кания, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.

Но проблема не ограничивается китайскими исследователями, даже если эти случаи были заметными, продолжила она. «Конечно, это риск для биологической безопасности, когда кто-либо перевозит материалы тайным способом, потому что… было несколько случаев, когда это происходило с исследователями разных национальностей».

Университетские исследователи проводят лабораторные тесты по поиску геномной последовательности коронавируса, связанного с SARS, апрель 2003 года. (Edward Wong/South China Morning Post via Getty Images)

Опасения по поводу пренебрежения Китаем мерами предосторожности в области биобезопасности могут быть давними, но пандемия коронавируса, вероятно, усугубит напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Вспышка возникла на фоне уже усиливающейся напряженности в отношениях между США и Китаем по вопросам, варьирующимся от торговли до шпионажа.

Эндрю Вебер, который работал в администрации Обамы в качестве помощника министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты, сказал, что отношения с Китаем в области биологических наук в последние годы ухудшились.

«После SARS, когда Китаю понадобилась техническая помощь, у него были тесные отношения с [Центрами по контролю и профилактике заболеваний]. Они были прозрачными, потому что в Китае поняли, что сокрытие вспышки им дорого обошлось», – сказал Вебер, теперь старший научный сотрудник Совета по стратегическим рискам. «В последние годы отношения стали натянутыми, что усложнило международное сотрудничество».

Впрочем, в последние недели напряженность быстро росла: президент Трамп назвал COVID-19 «китайским вирусом», а Пекин, в свою очередь, продвигал теории заговора, утверждая, что вирус был создан в американской лаборатории биооружия.

Ученые были абсолютно уверены в том, что вирус не является оружием ни из Соединенных Штатов, ни из Китая. «Нет оснований подозревать, что это лабораторная конструкция», – говорит Ричард Эбрайт, профессор химической биологии в университете Рутгерса. «У него нет ни одной из ожидаемых характерных черт, присущих преднамеренному конструкту».

Тем не менее, Эбрайт не исключает, что распространение вируса началось из-за плохой работы системы биотехнологической безопасности в Китае. Ведущая теория заключается в том, что вирус ”прыгнул” из дикой природы на человека . Некоторые исследователи предполагают, что это произошло на рынке, где живые представители экзотических видов животных продаются для употребления в пищу. В то же время Эбрайт также отмечает, что такие вирусы из дикой природы обычно скапливаются в лабораториях, в том числе и в Ухани. «Следовательно, существует также вероятность того, что этот вирус проник в человеческую популяцию в результате случайного заражения работника лаборатории, выполнявшего полевой сбор, или случайного инцидента, когда работник лаборатории определял характеристики образца», – сказал он.

Независимо от коронавируса, повышенное внимание ФБР к биобезопасности Китая, по-видимому, является частью давних подозрений правительства США связанных с участием Китая в биологических разработках. В нескольких недавних громких делах Министерства юстиции, связанных с экспортом чувствительных технологий, были задействованы китайские ученые или лица, предположительно связанные с правительством Китая.

Наиболее заметным из них был случай, когда в январе, Министерство юстиции предъявило обвинения Чарльзу Либеру, главе факультета химии и биохимии Гарварда, за сокрытие связей с китайским правительством. «Это явный случай конфликта интересов, и, к сожалению, это не единичный инцидент», – заявил специальный агент Джозеф Бонаволонта, глава полевого офиса ФБР в Бостоне, объявив об обвинениях.

Либер, который освобожден под залог в 1 миллион долларов, еще не ответил на предъявленные обвинения.

Чарльз Либер покидает федеральный суд в Бостоне 30 января, после того как ему было предъявлено обвинение во лжи федеральным властям в связи с оказанием помощи Китаю. (Reuters/Katherine Taylor)

Но внимание ФБР к Китаю и китайским ученым также вызывает обеспокоенность у некоторых ученых, которые боятся, что это пахнет дискриминацией. «Я обеспокоен тем, что нынешняя тенденция в области национальной безопасности направлена ​​на дискриминирование людей китайского происхождения», – сказал Николас Эванс, доцент Массачусетского университета в Лоуэлле, который специализируется на медицинской этике. «Это не только расизм, это плохая практика. Попытки дискриминации со стороны ФБР, разведки и других правоохранительных органов очень часто приносили вред, не делая нас более защищенными».

Эванс также поставил под сомнение внимание ФБР к тому, что ученые несут или везут биологические образцы как к уникальной угрозе. Он указал на примеры прошлых лет, например на американскую лабораторию в штате Мэн, которая, более десяти лет назад, была оштрафована за импорт высокопатогенных вирусов птичьего гриппа из Саудовской Аравии.

«ФБР утверждает, что невозможно точно определить содержание образцов, даже если они объявлены в соответствии с действующим законодательством об импорте», – написал он в электронном письме. “Это правда. Но я скептически отношусь к степени, в которой это конкретное поведение добавляет значительные риски для безопасности, учитывая, что есть много других способов проникновения биологических организмов в страну».

Янчжун Хуан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, сказал, что в Китае давно существуют лазейки в правилах биобезопасности. «Вот почему [президент Китая] Си [Цзиньпин] в феврале говорил о совершенствовании законодательства в области биобезопасности и биобезопасности», – сказал он.

Эта история уже породила слухи о том, что коронавирус возник как биологическое оружие.

Теперь, когда отношения между Китаем и США ухудшаются, Хуан ожидает, что сотрудничество в области биологических исследований будет становиться еще более трудным, полностью поменяв полярность после десятилетий сотрудничества. «Я часто говорю, что наиболее успешным, взаимодействие США с Китаем, является в области общественного здравоохранения», – сказал он. Такое сотрудничество даже пережило трудный период после протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Однако теперь эти отношения регрессируют по мере роста враждебности между двумя странами.

«Можно было бы утверждать, что здоровье не имеет границ, особенно когда две страны сталкиваются с общими проблемами. И что для них настало время сотрудничать в ещё более тесном контакте», – сказал он. «Но оказалось, что это не так».

JOHN HARVARD’S JOURNAL

News Briefs

MARCH-APRIL 2020

University Professor Arrested

Профессор университета арестован

ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА ФРИДМАНА Чарльз М. Либер – заслуженный лидер в области нанонаук и биосовместимой электроники, а также заведующий кафедрой химии и биохимии – был арестован 28 января по обвинению в введении в заблуждение следователей из Министерства обороны по поводу его работы по программе, спонсируемой правительством Китая и предназначенной для выявления и поддержки ведущих научных авторитетов в Китае и за рубежом. Правительство США, которое расследует усилия Китая по получению, легальными и нелегальными средствами, доступа к техническому и научному опыту США, охарактеризовало эту программу как угрозу национальной безопасности. В показаниях под присягой, сопровождающих обвинительное заключение, Либер был также обвинен в том, что он делал ложные заявления Национальному институту здравоохранения (основному спонсору своего исследования) – и Гарварду – о своих связях с программой «Тысяча талантов» и Уханьским технологическим университетом.

В кратком заявлении Университета отмечено: «Обвинения, выдвинутые правительством США … чрезвычайно серьезны. Гарвард сотрудничает с федеральными властями, в том числе с Национальными институтами здравоохранения, и проводит собственную проверку предполагаемого проступка. Профессор Либер был отправлен в бессрочный административный отпуск». Те, кто находится в таком отпуске, как правило, лишены доступа в кампус и права на преподавание и проведение исследований в Гарварде.

Во время заседания факультета искусств и наук в ноябре прошлого года декан по науке Кристофер Стаббс обратился к коллегам по вопросам озабоченности федерального правительства по поводу «академического шпионажа», связанного с передачей не конфиденциальной информации за границу и усилением контроля за финансированием со стороны федеральных агентств в отношении обязательств преподавателей и конфликта интересов. В частности, он сосредоточился на озабоченности правительства по поводу ученых, связанных с Китаем, которые могут быть вовлечены в кражу результатов биомедицинских исследований. Затем Стаббс сделал обзор политики Гарварда в области исследований, и изменений в процедурах для обеспечения полного внутреннего анализа предложений о финансировании, обучения преподавателей и лучшего контроля за соблюдением требований.

Сообщение об аресте и показаниях под присягой по ссылке Charles Lieber Arrested

—John S. Rosenberg

Читать обвинительное заключение полностью: Read the Affidavit supporting the criminal complaint against Lieber