БТР и БМП «Бумеранг» получили новый корпус с улучшенной плавучестью и защитой

06.04.2020, 6:30, Новости дня

Доработанные после предварительных испытаний БТР и БМП на шасси «Бумеранг» получили увеличенный корпус с улучшенной плавучестью, что позволило усилить броню машин при операциях на воде, сообщили в пресс-службе «Военно-промышленной компании» («ВПК»).

«Бумеранг» уже завершил предварительные испытания, по результатам которых сделаны отдельные доработки. В частности, немного расширили бронекорпус, вырастет водоизмещение и, соответственно, плавучесть боевой машины», – приводит сообщение пресс-службы «ВПК» ТАСС.

В компании добавили, что в результате «на боевых машинах, способных действовать на воде, можно будет усилить бронезащиту дополнительными навесными элементами».

Помимо повышенной плавучести, новый корпус позволит более комфортно разместить десант в полном снаряжении. «Это позитивно скажется и на скорости спешивания десанта из машины, и на снижении его утомляемости при совершении длительных маршей», – отметили в пресс-службе «ВПК».

Напомним, в начале декабря 2019 года в «ВПК» сообщали о завершении предварительных испытаний опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси «Бумеранг». Позднее в «ВПК» назвали сроки начала госиспытаний БТР и БМП на шасси «Бумеранг».

«Бумеранг» – перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем «Эпоха» с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет». Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.