Мнение: Кодовое имя “Катерина”

06.04.2020, 6:14, Разное

Шведы жгут. Поиски следов визита Петрова и Боширова в Швецию вывели на шведскую пенсионерку, которая развернула масштабную кампанию против сетей 5G. История остро напоминило шведский идиотизм с дельфинами, которых принимали за русские подводные лодки.

Министр энергетики и информационных технологий Швеции Андерс Игеман обвинил Россию в попытке дестабилизировать обсуждение проблематики сетей 5G в стране, однако в реальности Москва не имела к «интернет-атакам» никакого отношения, пишет SVT со ссылкой на данные собственного расследования. Как отмечает канал, вдохновительницей комментариев в Facebook против Wi-fi оказалась жительница Стокгольма Катарина Холльбринк, охарактеризовавшая себя как «обычную шведскую бабушку», которой небезразлична эта тема.

Министр энергетики и информационных технологий Швеции Андерс Игеман обвинил Россию в попытке дестабилизировать обсуждение сетей 5G и в своё время поделился в соцсетях сообщением «Игеман стал мишенью для российской интернет-атаки». Однако канал SVT изучил это дело и не нашёл в нём никакого иностранного следа.

Всего SVT проверил 2 тыс. комментариев к посту в Facebook, которые и привели к тому, что министр в нескольких СМИ обвинил Россию в попытке вмешаться в обсуждение темы шведских сетей 5G.

«Наверняка многие, кто обсуждают этот вопрос — это шведы, но когда речь заходит о 5G, то большая разница в том, что мы также видим тысячи комментариев от ботов», — заявлял ранее Игеман в интервью SVT.

Однако в результате расследования канал вместо ботов и других улик, указывающих на «российскую интернет-атаку» нашёл очевидные следы того, что большая масса комментариев появилась благодаря шведской группе в Facebook. По имеющимся данным, более половины пользователей, прокомментировавших пост Игемана, также являются членами группы под названием «Излучение WIFI опасно для здоровья. Остановите 5G». Администратор этого сообщества отправил своим 15 тыс. членам инструкцию следующего содержания: «ПОМОГИТЕ ВСЕМ! Идите на страницу Андерса Игемана в Facebook и комментируйте!»

Человеком, который запустил дискуссию в Facebook министра, оказалась Катарина Холльбринк. Она живёт в стокгольмском районе Сёдермальм и описывает себя как «обычную шведскую бабушку», которую беспокоит излучение. Выступление министра её весьма озадачило.

«У меня челюсть отвисла, это казалось нелепым. Очень многие отправились комментировать по нашему призыву», — сообщила она SVT.

Когда канал попросил самого Игемана разъяснить, что же он имел в виду, оказалось, что к подобным выводам пришёл его штаб после того, как тот зафиксировал некие «очевидные знаки». «Это вопрос, который интересует Россию, о чём говорят расследования как SVT, так и ведомств других стран», — отметил он.

На замечание, что сам факт российской деятельности не означает, что министр подвергся российской атаке, Игеман ответил следующее: «Конечно же, говорить об этом можно, но с другой стороны тяжело не заметить определённый рисунок гораздо более значительной активности вокруг этого комментария, а также похожие события в других странах, где связь между Россией и данной деятельностью доказана».

Бывший высокопоставленный дипломат Ханс Бликс приобрёл известность благодаря упорным попыткам докопаться до правды, когда США утверждали, что Саддам Хуссейн располагает оружием массового уничтожения. По его словам, на плечах политиков лежит большая ответственность, когда дело доходит до доказательств их слов. «Мне кажется, что на ведущих политических должностях у людей на руках должны быть аргументы, чтобы они не занимались пустыми спекуляциями», — заявил он в интервью SVT.

https://russian.rt.com/inotv/2020-04-05/SVT-shvedskij-ministr-zrya-obvinyal – цинк

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ygemans-ryska-natattack-var-svenska-aktivister – оригинал на шведйском

Кстати, не удивлюсь, если эта группа в Facebook таки связана с спецслужбами, только не российскими.

Достаточно посмотреть, какие именно спецслужбы вели и ведут информационную кампанию против развертывания в Европе сетей 5G на основе китайских технологий (можно вспомнить, какое давление оказывалось на правительства Терезы Мэй и Бориса Джонсона, чтобы они отказали китайской корпорации "Хуавэй" в праве заниматься развертыванием инфраструктуры 5G в Британии). Так что нельзя исключать, что шведские русофобы в результате расследования вышли на самих себя и произошло зацикливание пропаганды с полным отрывом от реальности.

Хотя конечно нельзя исключать, что на страничку министра совершили набег шведские городские сумасшедшие требующие запртить Wi-Fi и вернуться к природе и там нашли взаимопонимание в виде не совсем адекватного министра.

Но первый вариант видится более вероятным. Хотя если бабушка под оперативным псевдонимом "Катарина" даст интервью Симонян…



– Зачем вы решили поехать в Стокгольм?

– Давно хотела посмотреть на музей Васа.