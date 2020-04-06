Трамп увидел «свет в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом в США

06.04.2020, 6:08, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «начинает видеть свет в конце туннеля» в ситуации с пандемией коронавируса в США.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали», – цитирует Трампа РИА «Новости».

«Впервые за сутки в Нью-Йорке умерло меньше, чем в предыдущий день. Возможно, это хороший знак», – предположил Трамп, отметив также сокращение числа госпитализаций в штате Нью-Йорк, передает ТАСС.

По данным губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, за минувшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом на территории штата составило 8 327, их общее число достигло 122 031. Количество смертей выросло с 3 565 до 4 159. 2 апреля было подтверждено 562 смерти, 3 апреля – 630, а 4 апреля – 594.

Трамп также допустил, что плавучий госпиталь ВМС США «Комфорт», прибывший в понедельник в гавань Нью-Йорка для помощи в борьбе с распространением заразы, начнет принимать на борт пациентов, у которых выявлен коронавирус. «Похоже на то, что мы будем использовать его для этого в большей степени. Он [плавучий госпиталь] предназначался для людей с другими проблемами со здоровьем», – сказал президент США.

По данным Университета Джонса Хопкинса число заразившихся коронавирусом в США превысило 335,5 тыс. человек, 9 562 человека умерли, выздоровели 17 266 пациентов.

Ситуацию с COVID-19 в США сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор. Глава Белого дома Дональд Трамп предсказал в Соединенных Штатах еще «много смертей» в ближайшее время.

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