Ученые считают, что растительная диета способна предотвратить астму

06.04.2020, 5:53, Разное

Американские исследователи провели масштабный эксперимент для выявления влияния рациона на пациентов, у которых была диагностирована астма. Оказывается, чтобы предотвратить вышеназванный недуг необходима растительная диета.

Ученые провели ряд исследований: в первом испытуемым было необходимо около двух месяцев соблюдать растительную диету: в состав рациона входили овощи, фрукты, цельнозерновые и прочие продукты, содержащие большое количество клетчатки. В итоге, они стали не так часто употреблять различные лекарства. Следующий эксперимент, продлившийся год, показал: при употреблении растительной пищи увеличивается объем выдыхаемого воздуха и улучшаются другие показатели функционирования легких.

Эксперты считают, что растительная еда богата на клетчатку и антиоксиданты, что и устраняет воспаления. В своем заключении исследователи категорически не рекомендуют употреблять астматикам жирную пищу, так как это ухудшит их состояние.