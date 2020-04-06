Илларионов: Патрушев – самый опасный, потому что исповедует теорию превентивной ядерной войны. В этой дискуссии даже Путин оказался на стороне “голубей”

06.04.2020, 5:50, Новости дня

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев настаивал на внесении в концепцию национальной безопасности РФ юридической возможности нанесения Российской Федерацией ядерного удара первой. Об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов.

Он высказал мнение, что Патрушев является самым опасным из всех лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

“Николай Платонович исповедует теорию превентивной ядерной войны. Андрей Андреевич занимался этим неоднократно в течение многих лет, по его мнению, Николай Платонович Патрушев настаивал на изменении концепции национальной безопасности для того, чтобы туда включить юридическую возможность нанесения Российской Федерацией первой ядерного удара, в том числе по неядерным государствам. Надо сказать, что в этой дискуссии даже Путин оказался на стороне… я бы сказал, “голубей” (вероятно, Илларионов подразумевает под этим понятием политиков, выступающих за более мягкие методы, по аналогии с американскими “ястребами”. – “ГОРДОН”), – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на тему доктрины в окружении Путина была борьба и эти предложения Патрушева в окончательный текст доктрины не вошли.

“Но Патрушев настаивал на этом. Понятно, что у Патрушева и [директора ФСБ Александра] Бортникова, как у людей из ФСБ и КГБ, – скажем мягко – ограничений по используемому инструментарию нет”, – добавил Илларионов.

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Патрушев был директором ФСБ России в 1999–2008 годах, является генералом армии. В 2008 году стал секретарем Совбеза РФ.