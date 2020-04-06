Давиденко: Встреча с премьер-министром произвела грустное впечатление. Мы пришли помочь, а им нужна была бумажка, чтобы выйти на пресс-конференцию

06.04.2020, 5:50, Новости дня

Бизнесмен, экс-депутат Киевского городского совета, блогер Алексей Давиденко рассказал в авторской программе главреда издания “ГОРДОН” Алеси Бацман, как он ходил на встречу представителей бизнеса с премьер-министром Украины по поводу борьбы с коронавирусной инфекцией.

“Встреча с премьер-министром произвела на меня грустное впечатление, потому что собрали импортеров, оптовых и розничных продавцов “медицины”, аптеки. Мы все пришли – собственники – и были уверены, что сейчас речь пойдет о том, чтобы мы, используя наши площадки, дистрибьюторские сети и тысячи точек в городах, смогли стать каналами, через которые самые малоимущие люди: пожилые, люди с минимальной заработной платной, многодетные и так далее, – смогли получить первые необходимые вещи: маски, перчатки, дезинфекторы, – без наценок, по себестоимости, может быть, даже бесплатно, только используя наши каналы”, – отметил Давиденко.

По его словам, бизнес был готов “помочь государству это распространить”.

“Мы готовы были дать наших производителей. Мы готовы были дать наши контакты. Мы просили, чтобы они организовали этот привоз сюда, и мы готовы были это раздать. К сожалению, в ответ мы услышали тезис о том, что давайте подпишем меморандум, что все будет хорошо. То есть мы поняли, что первостепенная задача – им нужна была бумажка, чтобы выйти на пресс-конференцию и сказать: вот мы с бизнесом подписали какой-то там меморандум о чем-то там. То есть разговор был абсолютно неконкретный”, – объяснил Давиденко.

Он также отметил, что “аптеки начали пугать по поводу того, что высокие цены”.

“Единственное, большой позитив, который стал результатом общения бизнеса с властью – Минэкономики вот уже вторую неделю после этого совещания проводит фантастическую работу по тому, чтобы координировать работу с крупнейшими импортерами в стране и предоставлять максимальное количество возможных консультаций и услуг, предоставлять бесплатно грузовые самолеты только для того, чтобы насытить рынок Украины необходимым оборудованием и товаром. Это большая заслуга Кабинета Министров и Министерства экономики, и они это продолжают ежедневно делать”, – подчеркнул бизнесмен.

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На 10.00 5 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 1251, 32 человека (11 мужчин и 21 женщина) скончались. Полностью выздоровело 25 украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло почти 1,22 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, а почти 66 тыс. человек умерли.