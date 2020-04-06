 

В России мужчина застрелил пятерых человек за то, что они громко разговаривали

06.04.2020, 5:50, Новости дня

В поселке Елатьма (Рязанская область, РФ) 32-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил пятерых человек, сообщает рязанское управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел поздно вечером 4 апреля.

“По версии следствия, мужчина, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину”, – сказано в сообщении.

Все они, по данным СК, скончались на месте от полученных ранений.

Подозреваемого задержали. “В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу”, – заявили в СК.

За умышленное убийство двух и более человек Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненного заключения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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