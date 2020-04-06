В РФ появилась возможность провериться на коронавирус на дому

06.04.2020, 5:48, Новости дня

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовое тестирование всех желающих на наличие вируса COVID-19, используя разработанную в Центральном НИИ Эпидемиологии высокочувствительную тест-систему, позволяющую выявить инфекцию на ранних стадиях, сообщили в ведомстве.

«Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора расширяет арсенал диагностических инструментов для выявления коронавирусной инфекции: она позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с невыраженными симптомами», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что с 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает исследования на коронавирус на коммерческой основе, предоставляя тем самым возможность сдать анализ по желанию, а не по медицинским показаниям.

«В целях обеспечения безопасности и в соответствии с распоряжением правительства РФ по соблюдению режима самоизоляции процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного- двух дней по электронной почте», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что анализ выполняется на высокоточной тест-системе, которая полностью соответствует всем современным европейским требованиям. Ввиду высокой чувствительности и специфичности теста исключается получение ложноотрицательных и ложноположительных результатов, добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, общее число инфицированных в мире превысило 1 млн 133 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.