Бизнес и общество подстраиваются под условия эпидемии

06.04.2020, 5:45, Новости дня

За последние 20 лет проведена большая работа по диверсификации российской экономики. И на долю нефтегазовых доходов в нашем бюджете приходятся только 40%. Остальное — налоги от бизнеса и физических лиц. И здесь правительство подготовило целый пакет мер поддержки, которые помогут предприятиям — как крупным, так и более мелким — сохранить себя в новых реалиях, а людям — не остаться без работы.

Одна из мер уже запущена. 4 апреля Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства сроком до 6 месяцев.

Как спасается российский бизнес под атакой коронавируса?

Крутится, вертится, наматывая километр за километром. Почти 20 в день. Один из старейших российских заводов – "Москабель" — непоколебим. Не просто работает — наращивает мощности.

К такой картине сложно привыкнуть — огромный цех почти опустел. Это новая реальность и новые условия — как можно меньше людей. Только вот работы меньше не стало.

Все силы — на силовые кабели — те самые, что нужны для строительства атомных электростанций и новых станций метро. Но больше всего — для работы инфекционных больниц, возведение которых сейчас развернули по всей стране.

Не запустить больницы и без энергии мирного атома. Те, у кого он в руках, — теперь тоже в режиме самоизоляции. Никаких контактов с внешним миром и особый режим работы.

"Персонал, обеспечивающий ядерную и радиационную безопасность, а также персонал, который обеспечивает надежную работу оборудования, участвующего в выработке электроэнергии, будет изолирован для проживания в отдельных профилакториях, санаториях-профилакториях вблизи атомных станций", — сказал Александр Шутиков, заместитель гендиректор концерна "Росэнергоатом".

В этой общей борьбе с одним, пусть и невидимым, врагом все средства хороши. Особенно антибактериальные. Жидкое золото — антисептик для рук. С ароматом лаванды и чайного дерева. Необычный продукт от косметических фабрик. Это только первая, пробная партия. Заказ Минпромторга. И таких по стране — сотни. Когда мировая экономика трещит по швам, малому и среднему бизнесу нужна поддержка государства.

Небольшой молочный завод в Воронежской области еще недавно был на грани остановки производства. Школы и детские сады, куда отправляли почти 60% продукции, — на карантине. Нужны новые рынки сбыта. И вот в таких условиях отсрочка по кредитам, обещанная правительством, как нельзя кстати.

В пустом зале — ни гостей, ни официантов. Стулья перевернуты. Все кафе и рестораны временно закрыты. А пока все двери открываются онлайн. Любое блюдо от шеф-повара — с доставкой на дом. Спрос растет, не отстает и предложение.

И пока курьер спешит доставить ресторанный шедевр, строго соблюдая социальную дистанцию, такси спешит не в булочную, в магазин. Вместо пассажиров — количество поездок снизилось почти на 70% — теперь пакеты с продуктами.

"Мы планируем инвестировать в дальнейшее развитие и маркетинг этого направления, поскольку именно оно может стать новым драйвером роста отрасли такси", — сказала Наталья Рожкова, пресс-секретарь "Яндекс. Такси".

Новую профессию осваивают и школьные преподаватели. В телевизионной студии сразу на несколько камер — запись онлайн-уроков для уникальной платформы "Яндекса".

"Яндекс. Школа" — это единственная цифровая платформа не только в России, но и в мире, которая дает возможность продолжать учебу всем классом в онлайн-режиме. А те, кто готовились к ЕГЭ, могу продолжать, мы даже усилили подготовку", — заявил Елена Бунина, гендиректор "Яндекса" в России.

Учат в школе сразу всем предметам. И строго по расписанию. Пока только по московскому времени, но скоро трансляции будут доступны во всех часовых поясах.

Это уже не школьная классика. Новый формат — вебинары. После стандартных уроков — нестандартные лекции. Дизайн, программирование, информатика… На всех цифровых площадках Mail.ru учебная рутина превращается в увлекательное путешествие к знаниям. А им все возрасты покорны. И все теперь — в режиме онлайн: учеба, бизнес и даже культура. Самоизоляция хоть и вынужденная, но вовсе не значит скучная.

На этот концерт билетов нет в продаже. Впрочем, как и на многие другие. Но искусство все же ближе, чем кажется, ведь если зритель не может прийти к артисту, артист сам идет зрителю. В кадре — популярные исполнители. За кадром — режиссеры и операторы. В масках и перчатках. Меры – вынужденные, чтобы вся страна увидела и услышала.

Почти 2,5 миллиона зрителей — цифра фантастическая, ведь такое количество человек не смог бы вместить ни один концертный зал. Шоу-бизнес теперь точно не будет прежним.

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"Вести недели"