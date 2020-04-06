 

ФНС составила список организаций и ИП, попадающий под мораторий на банкротство

06.04.2020, 5:45, Новости дня

Федеральная налоговая служба определила, на какие компании распространяется полугодовой мораторий на банкротство.

В список вошли около 1,29 млн организаций и индивидуальных предпринимателей: 342 тыс. и 948 тыс. соответственно. По решению правительственной комиссии в перечне числятся компании, занимающиеся авиа — и автоперевозками, турагентства, гостиничный бизнес, предприятия общепита, парикмахерские, химчистки.

Как следует из постановления правительства РФ №428 от 3 апреля 2020 года, распространяется мораторий на банкротство или нет, можно будет определить по коду ее основного вида деятельности, который будет определен по состоянию на 1 марта 2020 года.

Кроме того, мораторий будет действовать на более чем полторы тысячи компаний, являющихся системообразующими и стратегическими, а также стратегическими акционерными обществами. В список системообразующих вошли 646 компании. В их числе оказались нефте- и газодобывающие, металлургические, технологические компании, научно-исследовательские организации, а также ряд банков и аэропортов.

 

 



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