 

Банки озвучили мрачный прогноз экономике США

06.04.2020, 5:45, Новости дня

Сумрачное будущее американской экономики. После выхода шокирующего отчета по рынку труда – в марте Штаты лишились 710 тысяч рабочих мест – банки начали давать еще более апокалиптичные прогнозы по ВВП.

Так, Morgan Stanley прогнозирует спад во втором квартале на 38%. Но самое главное, аналитики банка окончательно похоронили еще сохраняющуюся идею V-образного восстановления. Экономике потребуется в лучшем случае 18 месяцев чтобы вернуться к нормальной жизни.

Другой банк – Goldman Sachs предупреждает нелегкой судьбе корпоративного сектора. Компаниям потребуется 4 года, чтобы восстановить прибыль до уровней начала этого года.

В этом году, как ожидается, они потеряют около половины своих прибылей, но уже в следующем будет резкий отскок на 51%, а в 2022 году показатель вырастет на 11%.

К слову, спад в текущем году будет сильнее, чем в 2008-м, а значит фраза “со времен краха Lehman Brothers” станет историей. А коронакризис станет новой отправной точкой.

Впрочем, ситуация на финансовых рынках может развиваться несколько в ином ключе. Федрезерв закачал в систему колоссальный объем денежный средств. Уже сейчас банкам они даже не нужны, несколько аукционов репо прошли практически без спроса.

Эти деньги будут в первую очередь направлены на покупку активов, и уже сейчас мы видим признаки восстановления. Вполне возможно, что фондовый рынок на одних только ожиданиях покажет новые исторические максимумы, причем еще задолго до того, как экономика придет в норму.



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