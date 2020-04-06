Мнение: Книга, оправдывающая Мухамеда бин Салмана

06.04.2020, 5:00, Разное

О новой книге, призванной отмыть имидж Мохаммеда бин Салмана перед западной аудиторией. Несмотря на войну в Йемене, убийство Хашогги с расчленением и саму суть Саудовской Аравии, усилия по созданию образа "молодого и перспективного саудовского реформатора" не ослабевают.

Книга, оправдывающая Мухамеда бин Салмана

Западные правительства и СМИ были очарованы Мухамедом бин Салманом (МБС) с тех пор, как его отец-нынешний король- возвысил его, отбросив традиционные династические правила наследования. Его молодость превратила его в привлекательный объект анализа и больших ожиданий среди западных журналистов и официальных лиц.

Чем больше он отходил от современной арабской политической риторики, особенно от палестинского вопроса (который он игнорирует, когда говорит по-арабски, и чернит, говоря на английском), тем больше восхищаются им западные СМИ. Томас Фридман, например, помчался на встречу с ним и пишет похвальные статьи о нем в НЙТ (Нью Йорк Таймс). Для Фридмана, МБС олицетворяет «арабскую весну» – хотя как период, полный войн и крови невинных жертв можно вообще называть «весной»?

Новая книга Бена Хаббарда про МБС, как считается, должна нарисовать для читателей портрет человека, о котором известно очень мало – в арабском мире и где бы то ни было. Хаббард – глава бюро НЙТ в Бейруте и один из очень немногих западных корреспондентов, который хорошо знает арабский язык. Он много путешествовал по Саудовской Аравии и описал возвышение МБС для НЙТ.

Но Хаббард ни на йоту не отклоняется от обычной жвачки западных журналистов, особенно когда речь идет о принципах империи США, или о наглой необъективности СМИ США в пользу израильской оккупации и агрессии. В этой книге все это встречается часто и наглядно.

Про Хезбаллу он пишет, что она «использует свое влияние, чтобы угрожать Израилю» (с. 178). Израиль оккупировал Южный Ливан с 1976 по 2000 год. Израиль практически не прекращал вторжения и бомбежки Ливана с 1950-х по 2000 год, однако Хаббард уверен, что это Хезбалла (которая вообще не существовала до 1982 года) угрожает Израилю, в то время как Израиль, который оккупировал Ливан, как мы должны понять – не лез в чужие дела, всего лишь был оккупантом. Для него Хезбалла – просто вооруженная группировка, чья цель «угрожать Израилю» (с.180). Другими словами, он обвиняет оккупированных в том, что они угрожают оккупанту.

Среди тех, кто долгие годы сопротивлялся израильской оккупации Ливана, были коммунисты, арабские националисты, сирийские националисты и исламисты. Хаббард считает их всех нападающей стороной, «угрожающей и преследующей Израиль». Его необъективность сразу дает о себе знать читателю.

Мало нового

В этой книге про МБС очень немного нового, сверх того, что уже было напечатано в западных СМИ, и того, что писал сам Хаббард. В книге просто добавлены детали и финтифлюшки, большая часть которых взята из саудовских королевских или западных дипломатических источников. Поразительно то, что автор, читающий по-арабски, не побеспокоился поискать арабские источники: в библиографическом списке есть только одна книга саудовского диссидента (но опубликованная на английском).

Оппозиция Саудовской Аравии опубликовала массу материалов (в том числе научные труды) про саудовский режим, но Хаббард не побеспокоился их использовать. И в этом он не отличается от тех западных журналистов, которые считают, что туземцам нельзя доверять. Что еще хуже, он цитирует книгу некоей Сандры Маккей (которая не является специалистом по Ближнему Востоку). Сандра Маккей жила в Саудовской Аравии в 1980-х с мужем, который там работал врачом. После этого она опубликовала свою книгу «Сауды», которая предназначалась для печати с продолжением в крайне бульварном National Inquirer. Её книга набита расистскими побасенками и обобщениями: она «сообщает», что саудовские мужчины и женщины занимаются сексом в одежде (с.154), что саудовские женщины пускают слюни во время еды (с.193), и уверяет, что «наука не смогла проникнуть в умы саудовских мужчин»(с.77). Но для Хаббарда Маккей – надежный источник информации про Саудовскую Аравию.

В этой книге есть целый ряд недостатков

1. Автор не упоминает важное положение отца МБС – когда тот был еще только принцем Салманом – в королевской семье (с.20). Салман всегда был высокопоставленным членом королевской семьи, и входил (с 1964 года, когда Файсал стал королем) правящую клику «Семерку Судайн» в составе правящей семьи. И даже внутри Семерки Судайн Салман был старшим. Хаббард замечает, что Салман не возглавлял влиятельного министерства, но это вовсе не означает, что его шансы на трон были «незначительны»(с.20). Он был губернатором Рияда в критические годы развития королевства – вовсе не незначительный пост – что он и сам предпочитал. Бывший посол США в Саудовской Аравии однажды сказал мне: Салман всегда вел себя так, как будто он король, или будет королем.

2 Описание Хаббардом саудовского режима и МБС во многих случаях – апологетическое. Он утверждает, что МБС был намерен дать саудовцам «блестящее, процветающее будущее» (с.13). Но МБС в том, что называют «социальными реформами» действовал в основном по указке западных пиар-фирм, которые советовали ему, как унять западных критиков и понравиться саудовской молодежи.

Хаббард считает Саудовскую Аравию жертвой (с.43) «экспорта революции» из Ирана (как обычно на Западе), не отмечая, что саудовский режим старался свергнуть исламский режим в Иране с самого начала. Саудовские принцы были близкими союзниками шаха, и финансировали войну Саддама Хуссейна против Ирана. Про Мухамеда бин Наифа Хаббард утверждает, что он был «прославленным героем» в королевстве (с.43). На самом деле Мухамед бин Наиф (как и его отец Наиф) пользовался ужасной репутацией у населения, потому, что министерство внутренних дел было позорно известно безжалостными репрессиями и пытками. То, что Хаббард упустил все эти «мелочи» выгляди странно, но, опять-таки, из его писаний видно, что он общается только с принцами, их окружением, и с теми жителями королевства, которых одобряют принцы.

3. Про давнюю традицию саудовского правительства – публикацию религиозной и политической литературы, полной мракобесия и женоненавистничества, Хаббард попросту утверждает, что не слышал оскорблений в адрес евреев и христиан (хотя школьные учебники в королевстве все еще полны антисемитизма). Хаббард нелепым образом списывает государственную враждебность против шиитов на «идеологические причины и часть соперничества с Ираном» (с. 62). Осмелился бы Хаббард списать арабский государственный антисемитизм на «идеологические причины и часть соперничества с Израилем»? Нельзя умалять роль ни антисемитизма, ни антишиизма, и не важно, чем это оправдывают.

4. Хаббард правильно указывает на важную роль западных фирм-консультантов и пиара в правительстве МБС, но пишет об этом в целом как пропагандист. Он рассказывает, как эти западные консультанты «высоко ценили пунктуальность, открытость, демократию и открытые рынки» (с.74). По чести можно сказать, что прав Хаббард только в последнем случае – да, открытые рынки они весьма ценят. Эти западные компании (как McKinsey & Co.) печально известны своей закрытостью и секретностью, а не открытостью. И хотя правда, что короли обычно не слишком пунктуальны (хотя сам король Салман известен своей пунктуальностью, Хаббард не смог удержаться от западного ориенталистского штампа про туземцев), эти западные компании не прочь изменить свои правила и стандарты, если такие режимы платят им миллионы. И утверждение, что эти компании, обслуживающие диктаторов и деспотов по всему миру, дадут хоть ломанный грош за демократию, показывает уровень приверженности Хаббарда западным политическим целям и мифам.

5. Его рассказ о Джамале Хашоджи типичен для западного восхваления этого типа. Хаббард признает, что тот был близок с саудовской разведкой, и что он работал, по сути, как пропагандист для разных саудовских принцев, и однако, сообщает читателю, что Хашоджи был борцом за демократию. Где была эта борьба, когда вся его карьера была посвящена службе в СМИ и пиаре принцев? Хаббард описывает то, что Хашоджи писал по-арабски так, что у читателя создается впечатление – Хаббард никогда не читал этих статей. Он считает его демократическим журналистом, даже признавая, что тот брал льстивые интервью за деньги (Хашоджи получил 100 000 долларов за такое интервью с премьер-министром Малайзии) (с.84) Хаббард так усердно приукрашивает Хашоджи, что называет рупор принца Халида бин Султана – газету Аль_Хайят (в которой Хашоджи работал много лет) «международной арабской газетой, издающейся в Лондоне». Он явно не горит желанием просветить читателей, какого рода журналистикой занимался Хашоджи.

6. Про зверскую войну в Йемене, которая привела к крупнейшему гуманитарному кризису в мире, согласно ООН, Хаббард лжет, что это хуситы, а не саудовский режим начал войну (с. 96), и считает заговор США и Саудовской Аравии с целью посадить марионетку на место свергнутого про-американского деспота Салеха «планом сохранения единства страны». Хаббард – апологет военной империи США, и даже не понимает этого : он говорит, что технологии дали «авторитарным правительствам от России и до Китая новые средства шпионить за жизнью граждан» (с.144). Кто может, после разоблачений Сноудена, «забыть» про роль США в во всем мире в использовании технологии для разрушения прав и жизней массы людей? Он также утверждает, что США продали Саудовской Аравии оружия на миллиарды, якобы предполагая, что это оружие не будут использовать.

Короче говоря – это апологетический западный рассказ о возвышении МБС. В целом, эта книга полна информации, но не отвечает на главные вопросы о там, как МБС сумел пролезть (отпихнув сводных братьев, двоюродных братьев и дядей) на роль единственного правителя страны. Книга также испорчена льстивыми описаниями МБС (и его мечтаний об изменении страны) и даже его отца, которого автор считает сторонником палестинцев. Тот, кто хочет узнать о реальных МБС и саудовском королевстве, тому нужна книга, не так сосредоточенная на окружении принца и западных дипломатических источниках.

Асад Абу Кхалил – американо-ливанский профессор политологии в Калифорнийском университете. Он автор книг "Исторический словарь Ливана" (1998), "Бин Ладен, ислам и новая война США против терроризма" (2002) и "Битва за Саудовскую Аравию"(2004)

Перевод с английского (прислал читатель "Рупора Тоталитарной Пропаганды")

https://consortiumnews.com/2020/03/31/the-angry-arab-an-apologetic-account-of-mbs/ – цинк