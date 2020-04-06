Мнение: Об истинных причинах жёстких мер властей из-за коронавируса

06.04.2020, 4:53, Разное

Существует множество версий, почему власти во всём мире так рьяно взялись за карантины в борьбе с коронавирусом, невзирая на убийственный экономический эффект. Почему болезнь миллиона человек и смерть нескольких десятков тысяч поставили мировую экономику на грань рецессии, которая по масштабам способна превзойти известный многим кризис 2008-2009 гг.

Одни видят в этом заговор олигархов и перераспределение ресурсов, другие удовлетворяются стандартными объяснениями насчёт стремления властей поберечь ресурсы медицины и растянуть заболеваемость во времени, чтобы врачи сумели помочь большинству людей с CoVID-19 не умереть.

Но есть и ещё кое что.

Вот печальная новость.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готовят к искусственной вентиляции лёгких после госпитализации из-за сохранения симптомов коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии. По его словам, «Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить ИВЛ».

А ведь всего 27 марта Джонсон сообщил, что заразился #коронавирус­ом. И вот спустя 10 дней он на ИВЛ, а слова пресс-службы, что главу британского кабинета перевели в больницу в качестве меры предосторожности не вызывают ничего, кроме удивления. Искусственную вентиляцию лёгких не проводят в целях профилактики. То есть, положение высокопоставленного пациента весьма серьёзное.

Иными словами, ни #деньги, ни #власть, ни положение в иерархии не защищают от CoVID-19, и доступ к лучшей медицине совсем не гарантирует мягкого течения этой болезни. Что политики во всём мире смекнули сразу или очень быстро: в отличие от простых смертных, у них больше информации по новой эпидемии.

Короче, у политиков – просто #паника, уровень которой теперь наверняка возрастёт. И в самом деле, они что, не люди что ли?.