Трамп пригрозил введением пошлин на импортную нефть

06.04.2020, 4:48, Новости дня

Соединенные Штаты готовы ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется, сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, вводить импортные пошлины на нефть США позволяет превращение страны в нетто-экспортера черного золота, передает ТАСС.

«Потому что мы теперь независимы [от поставок энергоресурсов из-за рубежа], у нас есть собственная нефть. И если бы [я] ввел пошлины, то мы бы, по сути, говорили: «Мы не хотим [закупать] иностранную нефть, никакую иностранную нефть, мы просто будем использовать свою. И это помогло бы спасти [оказавшуюся в чрезвычайно сложном положении американскую нефтедобывающую] индустрию», – считает глава Белого дома.

«Я применю пошлины [на импортируемую нефть], если придется. Не думаю, что мне придется, так как РФ не получает пользу от этой [ситуации]. И Саудовская Аравия не получает от этого пользу», – добавил глава администрации США.

«Если они не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины», – сказал американский лидер, комментируя положение на глобальном топливном рынке, а также шаги РФ и Саудовской Аравии, касающиеся добычи нефти.

Напомним, США отказались вести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти, призвав Москву и Эр-Рияд договориться об этом друг с другом. При этом президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из РФ и Саудовской Аравии. После этого эксперты спрогнозировали новый обвал цен на нефть по причине неготовности американских нефтяников снижать уровень добычи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о предложении, которое РФ сделала США по нефти.