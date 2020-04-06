У тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке диагностирован коронавирус

06.04.2020, 4:48, Новости дня

У содержащейся в Бронксском зоопарке Нью-Йорка самки тигра тест на коронавирус показал положительный результат, сообщили в Обществе сохранения диких животных (WCS).

«У Нади, четырехлетней самки малайского тигра, был обнаружен коронавирус. У нее, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов наблюдается сухой кашель, ожидается, что все они поправятся. Мы провели тест [на коронавирус] кошке в качестве меры предосторожности», – приводит сообщение WCS ТАСС.

В зоопарке заверили, что, несмотря на снижение аппетита, состояние животных удовлетворительное, они находятся под присмотром ветеринаров.

Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США также подтвердила наличие коронавируса у тигрицы. В заявлении подчеркивается, что это первый известный в мире случай инфицирования тигра новым коронавирусом. Представители лаборатории считают, что животное, вероятно, заразилось от сотрудника зоопарка.

По данным Университета Джонса Хопкинса число заразившихся коронавирусом в США превысило 335,5 тыс. человек, 9 562 человека умерли, выздоровели 17 266 пациентов.

Ситуацию с COVID-19 в США сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор. Глава Белого дома Дональд Трамп предсказал в Соединенных Штатах еще «много смертей» в ближайшее время.

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