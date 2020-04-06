В Черновцах двое детей пребывают в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус

06.04.2020, 4:35, Новости дня

В Черновцах двое детей с подозрением на коронавирус госпитализированы в реанимационное отделение детской больницы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) 5 апреля в Facebook.

“Состояние их средне тяжелое, оба ребенка – на кислородной дотации”, – сообщает облгосадминистрация.

Кроме того, в медучреждениях области (по состоянию на 14.00 5 апреля) находятся трое пациентов в критическом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Станом на 14:00, 5 квітняУ реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на… Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Pühapäev, 5. aprill 2020

В Черновицкой области из-за стремительного распространения коронавируса ввели особые карантинные ограничения на время выходных. Глава ОГА Сергей Осачук призвал жителей не покидать дома с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника, 6 апреля.

За сутки 4 апреля в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 детей.

По состоянию на 5 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1251, 32 из них умерли, 25 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (225), Черновицкой (220) и Тернопольской (160) областях.