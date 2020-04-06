 

Белковский: Коронавирус – это триггер смерти

06.04.2020, 4:35, Новости дня

Коронавирус является спусковым крючком, триггером смерти. Такое мнение 4 апреля в эфире радиостанции “Эхо Москвы” выразил российский политолог Станислав Белковский.

“Коронавирус – это триггер смерти. Он не сама смерть. Это очень интересная эпидемия. Именно поэтому человечество находится в таком сакральном ужасе перед ней, даже несмотря на то, что абсолютные цифры заболевших и умерших пока не кажутся сверхчудовищными и сопоставимыми с утратами в мировых войнах”, – сказал он.

Политолог отметил, что не является “COVID-19-скептиком”.

“Нет, вирус существует, он представляет собой существенную опасность, хотя даже многие мои знакомые считают, что переболели коронавирусом на ходу. Это не значит, что я контактировал с больными и меня нужно поместить в инфекционную больницу, хотя бы уже потому, что у меня нет никаких симптомов коронавируса, ни малейших (тьфу-тьфу-тьфу, конечно) – ни насморка, ни кашля, ни высокой температуры, которую я замеряю, конечно же, каждый день”, – отметил Белковский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло почти 1,22 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, а почти 66 тыс. человек умерли.

В России число умерших от коронавируса – 45.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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