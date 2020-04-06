 

В Молдове от коронавируса скончались уже 15 человек

06.04.2020, 4:35, Новости дня

В Молдове число жертв коронавирусной инфекции достигло 15. Об этом 5 апреля сообщил в Facebook президент страны Игорь Додон.

По его словам, 15-й жертвой стал 59-летний мужчина.

За последние сутки количество инфицированных увеличилось в Молдове на 112 и достигло 864. Больше всего выявленных носителей коронавируса живет в Кишиневе – 293.

По данным Додона, в 30 случаях COVID-19 занесли из Великобритании, в 21 – из Италии, в 14 – из Украины. Есть также инфекция происхождением из Франции, России, Румынии.

Am condus astăzi ședința ordinară a Centrului unic de comandă, unde am discutat principalele evoluții în combaterea…

Posted by Igor Dodon on Pühapäev, 5. aprill 2020

Из-за распространения коронавирусной инфекции парламент Молдовы объявил 17 марта чрезвычайное положение в стране на 60 дней, до 15 мая.

Первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в Молдове 18 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло почти 1,22 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, а почти 66 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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