 

Нефть обвалились на 10%. Рынок потерял веру в новую сделку ОПЕК+?

06.04.2020, 4:30, Новости дня

Ралли на рынке нефти сменилось обвалом. Цена за баррель Brent сегодня с открытия торгуется примерно на 10% ниже уровней закрытия пятницы.

Оптимизм относительно возобновления встречи ОПЕК+, которая должна была состояться сегодня, сошел на нет. В выходные она была перенесена на четверг. Сторонам нужно больше времени для обсуждений, к тому же Саудовская Аравия и РФ пытаются привлечь как можно больше стран, в том числе Мексику и Канаду. Тем временем Норвегия уже заявил о готовности сократит добычу, если другие страны пойдут на такой шаг. К слову, Норвегия не участвовала в подобных акциях с 2002 года.

Не совсем понятна позиция самих американцев. Трамп вроде бы заявил, что не будет обязывать своих нефтяников сокращать добычу, так как это противоречит антимонопольному законодательству. Вместе с тем, Техас, на который приходится почти 5 с половиной миллионов баррелей в сутки, может сделать это на уровне штата. И регулирующие органы уже допустили такую возможность.

Тем не менее, в банке Goldman Sachs отмечают, что даже сокращения на 15 миллионов баррелей может оказаться недостаточно, чтобы

Тем временем в условиях обвального падения спроса и цен, крупнейшие нефтяные компании прибегают ко всем возможным мерам, чтобы пережить кризис. За последние недели такие гиганты как ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, Total и Equinor нарастили долги на 32 миллиарда долларов, пишет Financial Times. При этом они сокращают издержки и отменяют обратный выкуп акций.

Стоит добавить, что здесь им нужно сказать отдельное спасибо Федеральной резервной системе. Ее действия позволили разморозить парализованный долговой рынок, и компании наконец смогли привлекать заемные средства.



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