Мнение: Задержанный на Патриарших Иисус – друг Панина, почти “блаженный” дизайнер – но как ругается

06.04.2020, 4:30, Разное

Очень странного человека полиция задержала во время прогулки с собакой на Патриарших прудах. Совсем не “Иисуса”. Большой друг эксцентричного актера Алексея Панина и продавец маек с матерными надписями и логотипом @JesusDesign. Причем, дерет за них не по-божески. Еще два года назад брал по 4500 за майку, сейчас – еще дороже. Если Иисусу Воробьеву дадут 15 суток, то Иисус выйдет из СИЗО аккурат к Пасхе. Но он сам собирается подавать жалобу на полицейских, хотя назвал их “фашистами”, и не только. “Желаю вам, чтоб вы все сдохли! Вместе со своими детьми там, жёнами, матерями”. Так задержанный на Патриарших прудах за прогулку с собакой москвич Иисус Воробьёв пообщался с полицейскими сразу после задержания. Все запротоколировано. Полицейские, конечно, вышли из себя.

Людей больше всего возмутило, что пёс задержанного на Патриарших прудах Иисуса Воробьёва, когда его забирали, остался на улице.

Так вот, собака умная. Платон (сам Иисус зовет его Полиграфом – в честь героя “Собачьего сердца”) уже воссоединился с хозяином – прибежал к подъезду.

В столичной полиции заявили, что задержанный на Патриарших прудах Иисус Воробьёв отказался выполнить требования сотрудников МВД. «Согласно указу Мэра Москвы “О введении режима повышенной готовности”, до 1 мая в городе запрещено посещение городских парков и зон отдыха. 4 апреля при патрулировании парковой зоны на Патриарших прудах, которая сейчас закрыта для посещения, был замечен мужчина. Он долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД», – говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Москвы. В отношении гражданина составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), добавили в пресс-службе. Ну и ругался он, конечно, ужасно.

«Да, я все это говорил, – подтверждает Иисус. – Меня спровоцировали полицейские своими действиями. Когда у человека отбирают собаку, точнее, её бросают на улице, а его увозят непонятно куда, – это то же самое, что у матери отнять ребёнка. Я не помню (как они отреагировали), мне их реакция абсолютно безразлична».

Воробьёв также сообщил, что подаст жалобу на действия полицейских: «У меня завтра суд. А полицейские ничего не объясняют. Мне кажется, они вообще какие-то полупьяные, потому что, когда я их поближе рассмотрел в отделении, они двигались очень странно, особенно один, который ко мне пристал и на меня напал. Я понимаю, что суд не признает их неправовые действия. У нас же всех осуждают в любом случае. Будем с адвокатом писать жалобы».

В данном случае, непонятно даже, кто более неадекватен. И собаку бросать на улице одну нельзя, но и человека, который кроет вас последними словами, когда вы представители закона, им тоже очень хочется привлечь, если он закон нарушает. Все хороши, в общем, в этой истории. Надеюсь при этом она для всех участников закончится без последствий.

Прокурор помолчал, потом тихо спросил:

– Так это ты подговаривал народ нарушать карантин?

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2600