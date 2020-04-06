 

Мнение: Ответочка за кота Скрипалей и просто, потому что, если человек дебил, то это надолго….

06.04.2020, 4:18, Разное

А в этот раз, кстати, может быть и не очень. Ведь, товарища Бориса Брекзит Джонсона подключат к ИВЛ. Которых, что на острове, что в США, между прочим не хватает для обычных людей. Для тех самых людей, которым еще недавно Борис говорил – не бойтесь, вирус фигня. А потом еще через пару дней начал говорить – что все плохо, спасайтесь кто может. А потом и сам Борис подхватил эту заразу – что отсылает нас к вопросу об уровне даже не медицины, а безопасности на проклятом острове.

Я не злорадствую, но сильно грустить не будут, если Бориска склеит ласту. Потому что в мире станет одним русофобом меньше, кто будет обвинять Россию во всех грехах. Но происходящее очень, очень показательно. Перед натуральной угрозой оказались бесполезными все ихние солидарности, понты, хайли-лайкли и даже "Железный человек".

Премьер-министру Великобритании Британии Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

Засекайте, как либерашки, которые от радости вопили о том, что заразился доктор, кто контактировал с Путиным – сейчас мне буду говорить, что я плохой, что это некультурно и вообще – совсем другое.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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