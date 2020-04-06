Guardian – главврач Шотландии попалась на нарушении собственных советов по соблюдению карантина

06.04.2020, 3:55, Новости дня

Главного врача Шотландии Кэтрин Калдервуд уличили в нарушении правил карантина, которым она сама призывала следовать на фоне распространения коронавируса, пишет The Guardian. При этом Калдервуд не покинет должность, отделавшись официальным предупреждением от полиции.



Reuters

Главный санитарный врач Шотландии Кэтрин Калдервуд получила официальное предупреждение от полиции за нарушение правил карантина, которым ранее призывала следовать шотландцев, пишет The Guardian.

В частности, за последние 10 дней Калдервуд дважды посещала свой загородный дом, в том числе и на этих выходных, когда её заметили гуляющей со своей собакой в парке прибережного городка Эрлсферри.

При этом накануне, выступая по телевидению, главный врач призывала граждан «оставаться дома, чтобы спасти жизни» в рамках социальной рекламы правительства.

Пока в полиции ограничились официальным предупреждением, напомнив Калдервуд о том, что «юридические инструкции о запрете покидать свой дом без уважительной причины применимы ко всем».

Несмотря на призывы покинуть должность, Калдервуд, признав свою ошибку, не ушла в отставку, так как должна продолжать выполнять свои обязанности по консультированию министров по вопросам борьбы с коронавирусом. При этом главный врач была вынуждена извиниться перед жителями Шотландии.

«Я совершила фундаментальную ошибку и не могу её оправдать. Я могу только извиниться и безоговорочно извиняюсь, — заявила Калдервуд. — Я понимаю, что не последовала совету, который давала другим и я искренне сожалею об этом».

В правительстве выступили в поддержку Калдервуд, отметив, что она воспользовалась возможностью проверить загородный дом своей семьи, «так как знает, что не вернётся туда до тех пор, пока кризис не закончится». При этом она действовала согласно всем рекомендациям, соблюдая социальное дистанцирование.