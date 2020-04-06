 

Independent – «ещё многое предстоит пережить» — Елизавета II призвала британцев к единству и решимости на фоне пандемии

06.04.2020, 3:55, Новости дня

Королева Великобритании Елизавета II выступила со специальным обращением к нации, заверив, что страна добьётся успеха в борьбе с коронавирусом, передаёт The Independent. Кроме того, Елизавета II поблагодарила медработников и всех, кто соблюдает меры безопасности, введённые из-за пандемии.


Reuters

Королева Елизавета II в воскресенье вечером в специальном обращении к нации заявила, что Великобритания «преуспеет» в борьбе с коронавирусом, однако добавила, что стране «ещё многое предстоит пережить», пишет The Independent. 

По словам королевы, для преодоления пандемии британцам необходимо «сохранять единство и решительность».

«Мы добьёмся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас, — отметила монарх. — Несмотря на то, что нам ещё многое предстоит пережить, мы должны утешаться тем, что лучшие дни вернутся: мы снова будем вместе с нашими друзьями, снова будем вместе с нашим семьями, мы снова встретимся».

Кроме того, Елизавета II поблагодарила медиков, которые борются с вирусом, а также всех тех, кто соблюдает меры безопасности, введённые из-за коронавируса.

Королева выступила с речью в условиях карантина, который в Великобритании приближается к третьей неделе. При этом в стране коронавирус уже привёл к гибели почти 5 тыс. человек.

Её заранее записанное обращение транслировалось по телевидению, радио и соцсетям в 8 вечера по британскому летнему времени, сообщает The Independent.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Власти Казахстана высказались о попросившем убежища в Британии внуке Назарбаева

16.02 / Глава Союза женщин не ожидала таких слов от представителя РПЦ

20.02 / Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид

15.02 / Минспорт заявил о вероятности новых дисциплинарных решений WADA

20.03 / Памфилова выступила против «надзирателей» на голосовании по Конституции

14.02 / Супруга удерживаемого в Ливии российского социолога возмущена бездействием МИД РФ

02.02 / Убийство врача в Киеве. Появилось видео с камер наблюдения

17.02 / Неудавшаяся атака на набсовет “Укргидроэнерго” – это прецедент и тревожный сигнал для всего корпоративного сектора Украины – журналист Лямец

08.02 / Побоище в Казахстане: провокаторы упирали на межэтнический фактор

18.02 / Громкие истории в Перми и в Самаре: врачи отказались принимать пациентов с ВИЧ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска