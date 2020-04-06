Мнение: Проклятье нелюбимой дочери

06.04.2020, 3:50, Разное

Пересмотрел фильм «Исчезнувшая» – собравший в свое время урожай “Оскаров”. И сам роман с тем же названием прочел еще летом – решил почитать «современный американский триллер».

Честно говоря, роман сильнее фильма – даже несмотря на то, что «Исчезнувшую» снял САМ Финчер, а главную героиню играла прекрасная актриса, которая, скорее всего, получила свой «Оскар» за лучшую женскую роль… да, посмотрел – Розамунд Пайк хватанула “Оскара” за лучшую женскую! Правда, с тех пор она куда-то делась, хм…

И все же основное, так сказать, слагаемое успеха – это авторша по имени Гиллиан Флинн!

Это все при том, что роман-то на любителя. Я почти дочитал еще одно произведение Флинн – роман «Острые предметы». Точнее, только перевалил за середину – но уже понятно, кто будет убийцей и почему роман шокировал, если верить обложке, аж самого Стивена Кинга.

Есть два типа авторов (из тех, кто вообще имеет ШАНС добиться внимания значительного числа читателей): у одних в душе присутствует какая-то изначальная гармония, и они умудряются транслировать ее – через свои творения – в своих благодарных читателей. И второй тип – те, которые имеют в душе какую-то сильную и распространенную червоточину, излом, дыру… И способны показать мир глазами такого надломленного, «треснутого» человека.

То есть одни умеют чувствовать и выражать гармонию в равнодушном мире, другие, наоборот – дисгармонию. Одних принято ассоциировать с Толстым, других – с Достоевским. При этом, как правило, «гармоники» на дух не переносят «дисгармоников», те отвечают им полной взимностью. В общем, известно, как любители Толстого относятся к Достоевскому, и наоборот.

Так вот, Гиллиан Флинн, вне всякого сомнения, из вторых. Очередная реинкарнация Достоевского, то есть – изломанный, перекрученный талант, шедевры которого имеют неустранимый налет болезненности. Но она и очень такой «современный Достоевский», потому что у нее очень «современная» «точка слома». Гиллиан Флинн – женщина.

И лично для меня ее «слом» очень уж понятен. Мой тип женщин. Так уж получилось, что всю жизнь вокруг меня вьются именно такие – и это, видимо, вообще весьма распространенная женская категория: нелюбимые дочери. Или, скажем так, женщины, у которых в детстве были (и обычно сохраняются в зрелости) крайне сложные и болезненные отношения с матерью. Еще проще говоря: женщины, которых мама в детстве не любила.

Вот Г.Флинн – без сомнения, одна из таких. И превратила свою детскую психологическую травму в основу своего писательского дара.

Полез искать ее фото (хотя обычно этим не увлекаюсь, я, так сказать, кинестетик). И вот первый же “парадный” портрет:



Писательница Гиллиан Флинн.

(Ну что тут скажешь?? Она, тот самый типаж. Вроде держится неплохо, сидит расслабленно, но уж эти мне глаза раненой лани – при общей попытке изобразить стерву…)

И ведь эта тема в литературе сравнительно новая – наверно, прежде всего потому, что женщины стали активно писать не так уж давно. До сих пор-то более известны и лучше описаны темы с легкой руки старика Фрейда – «эдипов комплекс» и «комплекс Электры», то есть сложные отношения, с одной стороны, сына и матери, и, с другой стороны, дочери и отца, то есть взаимное инцестуальное влечение-отторжение.

А надлом по линии «дочь-мать» не так уж хорошо описан. Хотя он, даже из общих соображений, едва ли не более фатален, чем тот же «комплекс Электры». Отец-то, по известному выражению М.Мид, «биологическая необходимость и социальная случайность»: он то есть, то его нет, в общем, в его отношениях с детьми есть изначальная дистанция, смягчающая возможные «трения». А у мальчика в отношениях с матерью тоже, в общем случае, больше шансов на внимание, так как тут «играет» разница полов, тот же «эдипов комплекс» – но в положительном смысле. Для мальчиков опаснее скорее чрезмерная материнская любовь, стремление матери «утопить» в ней чадо и не выпускать на поверхность до пенсии чада…

А если «сбой» имеет место в отношении матери к дочери… Это ТРАВМА! Потому что девочке взять любви, коль не работает этот основной источник, по большому счету вообще негде. И вырастают такие «безлюбые», которые потом полностью «сохранны» в интеллектуальном смысле, но сами не в состоянии ни любить, ни принимать любовь. Основная тема новомодной Гиллиан Флинн и творения Финчера!

Очень характерен в смысле психологии таких «нелюбимых дочерей» главный сюжетный ход «Исчезнувшей». Я, еще когда читал роман (а все выстроено очень увлекательно, буквально ногти кусаешь, гадая, как все развернется), все недоумевал об одном: да, главная героиня все очень ловко и чрезвычайно умно выстроила, она сущий дьявол – но как она сорвет для себя финальный куш? Что она придумала? Ага! Наверно, она знает, как оформить и получить страховку (о ней речь идет в романе) на 1 млн. 200 тыс. долл.; но КАК, Холмс? Как она ее получит, будучи официально убитой??

То есть поначалу воспринимаешь происходящее как плутовской роман (пусть и с изрядной примесью мизантропического нуара) – и лишь потом, как громом пораженный, выясняешь, что на самом-то деле никакого «плана победы» НЕТ!! Что всю хитроумнейшую, многоходовую и очень длинную интригу героиня затеяла только для того, чтобы нагадить своему муженьку, а потом… kill self. Убить себя. И она это именно так и записала в свой «план»!

И еще потом понимаешь, что такой «поворот» как раз психологически дьявольски точен и достоверен. Это не «придумка» автора – а как раз самая что ни на есть сермяжная правда. Просто по классику современной психологии Эрику Берну: невротик выстраивает все свои хитроумные и порой весьма эффективные планы ради одного – «накопления черных карточек» (как Берн это называет). А черные карточки нужны только для одного – когда их набирается «достаточно», невротик считает, что он теперь «вправе» совершить самоубийство.

Очень это тяжелый контингент – нелюбимые дочери. Люди, в которых как бы постоянно взведен – и тикает! – механизм саморазрушения. Особенно печально, когда они самовоспроизводятся – то есть как-то умудряются родить дочерей, которых тоже, в свою очередь, не любят.

В общем, я понимаю тех, кому не нравится читать Гиллиан Флинн. И персонажа Бена Аффлека тоже очень хорошо понимаю.

Только я знаю, что это – не фатально. Моя мама была классической «нелюбимой дочерью». Но сумела прожить жизнь так, что все, кто знал ее хотя бы мельком, вспоминают ее как исключительно теплого, полного любви человека.