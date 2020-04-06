 

Министр здравоохранения Шотландии ушла в отставку из-за нарушения карантина

06.04.2020, 3:48, Новости дня

Министр здравоохранения Шотландии Кэтрин Калдервуд объявила о решении уйти в отставку после появившихся в прессе доказательств нарушения чиновницей введенного в Соединенном Королевстве карантина с связи с пандемией коронавируса.

«Я глубоко сожалению по поводу тех действий, которые я совершила, и ошибок, которые я сделала. Первый-министр [Шотландии Никола Стерджен] и я провели разговор этим вечером и сошлись во мнении, что оправданное внимание к моему поведению рискует стать отвлекающим фактором от чрезвычайно важной работы, которую делает правительство и медицинский персонал для того, чтобы вывести страну из этой коронавирусной пандемии», – приводит слова Калдервуд ТАСС.

В минувшую субботу СМИ распространили фото Калдервуд в загородном доме с семьей в самый разгар карантина, введенного в Соединенном Королевстве 23 марта.

Согласно действующим в Великобритании правилам, людям разрешено покидать место постоянного проживания лишь для того, чтобы добраться до работы, купить продукты или лекарства, сходить ко врачу, заняться спортом. Калдервуд же, как выяснилось, как минимум дважды ездила в дом, расположенный в часе езды от Эдинбурга, где она живет и работает.

По последним данным, число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 621, достигнув 4 934, а число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 48 тыс.

Напомним, 23 марта власти Великобритании объявили о введении в стране карантина.

29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон предупредил об ухудшении ситуации в стране с коронавирусом. В тот же день власти Британии предсказали сроки пика распространения коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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