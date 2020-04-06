 

Мнение: Режим самоизоляции в Крыму продлили до 30 апреля

06.04.2020, 3:45, Разное

В Крыму карантин и режим самоизоляции официально продлили до 30 апреля. Несколько ранее, позиция была такова – подождем до середины апреля, а там посмотрим – продлевать или нет. Раз решили не ждать середины месяца, значит прогноз не утешителен.
Надо понимать, что и Севастополь пойдет по этому пути, так как меры предпринимаемые в Крыму и Севастополе идентичны процентов на 90.
Также представлены образцы справок для возможности продолжения деятельности работникам предприятий, которые попали в список системообразующих. Сам список также представлен.
Иронично, что начинается он с "Крымской водочной кампании". Системообразующее предприятие №1.
Кроме того, представлен официальный список товаров первой необходимости, а также категории людей с хроническими заболеваниями, которым особенно рекомендуется не покидать свои дома.

























Текст указа в pdf – https://rk.gov.ru/ru/get-attachment/9615017851f75caef5d48e98dd3c215e1b19dba3fc1e4737268ee0e78f8cdb00bc7ec0f9ffae2176bd7658b45393b1c1cca1481ce7952d47aa0b78979d295729

В общем, апрель пропал, но это уже было очевидно. Посмотрим, будут ли улучшения в первой половине мая, тем более, что власти пока еще не оставили надежду провести военные парады на 9 мая, но как представляется, любые массовые мероприятия на майские праздники уже под серьезным вопросом.

Источник: Colonel Cassad



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