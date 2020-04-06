Мнение: Письмо: “Она запуталась”

06.04.2020, 3:41, Разное

Этот автор обращается ко мне на ты, я такие письма не публикую и не дочитываю.

Но здесь у него целый дневник, как ему изменяла жена, а он пытался сохранить брак.

И это настолько типичная история, через такое столько мужчин сейчас проходят, что я все-таки опубликую.

Автор последовательно все делал неправильно, правильных шагов у него почти нет.

Ну и шаг за шагом он проигрывал сопернику, снижал значимость свою, хотя мог бы поднимать.

Вам, для самостоятельного разбора. Потом обсудим.

ipotekaland

По кругу….

Здравствуй, Эволюция! Хочу рассказать тебе свою историю и узнать, что ты думаешь об этом?

Мне 36 лет, молодой, спортивный мужчина, рост 186, вес 83 кг., с хорошим чувством юмора, позитивным взглядом на жизнь, веду здоровый образ жизни. Два высших образования.

Три раза в жизни, я кардинально менял профессию, сначала из нефтянки в Банковскую сферу (8 лет), потом из Банка в программирование (последние 5 лет).

У меня всегда, была очень мощная мотивация – это жена и дочь, без этого я бы наверно не смог принимать таких решительных шагов.

Супруге 31 год, её зовут Е., рост 168, вес 43, она мастер спорта по художественной гимнастике, в браке 8 лет, до этого 4 года жили вместе, есть общая дочка, которой сейчас 5 лет. Сейчас работает начальником юр. отдела на Гос.службе. Красивая, умная, хорошая и правильная мать, читает блог evo_lutio с 2016 года, и считает, что понимает о чем он, но почему-то все делает наоборот….

Мы познакомились, когда мне было 24 года, ей 19 лет. До нее, у меня было много девушек (самые длинные отношения 5 лет, самые короткие месяц, я никогда не был один), с каждой девушкой было по разному, с кем то получалось, с кем то нет. Я научился, прекращать отношения, научился честно говорить – НЕ люблю.

С Е. мы встречались примерно месяц, ходили в кафе, плавали в бассейне, через месяц, мне показалось, что НЕ получается, я перестал её писать и звонить. Через 2 недели она сама написала, мы продолжили, сразу появился секс.

Через год стали жить вместе, я перестал кого-то искать, она мне очень нравилась, как девушка и я видел перспективы – у нее хорошее образование, есть работа, отличная семья, она ведет здоровый образ жизни и у нас очень много общих интересов.

МЫ начинали жить в ипотечной квартире, которую я купил в период начала наших отношений, закрыл ипотеку, купили другую (квартира оформлена на моих родителей из-за сложности сделки, но я всегда помнил, что часть средств, дала моя жена), последний 5 лет нет кредитов, нет финансовых проблем, каждый год вместе ездим отдыхать, и семейный доход растет из года в год. Но весь доход, поступает от меня, супруга считает себя НЕ решительной и плывет по жизни, хотя постоянно замечает, как ее подружки строят карьеру и расстраивается из-за этого.

Я считаю себя хорошим мужем и отцом, и вообще порядочным человеком, работаю на двух работах. Я считал, что моя супруга поддерживает мое желание хорошо зарабатывать и обеспечивать семью, и не слышал от неё упреков, что провожу мало времени дома, с дочкой или с ней.

Наверно, в любой семье есть обязанности, которые берет на себя мужчина, у меня это – водить ребенка в садик и на спортивные секции, отвозить и забирать жену с работы, проводить время с дочкой по воскресеньям, т.к. Е. есть дополнительная хобби/работа в этот день. Вечера стараюсь проводить дома, по возможности делаю уборку в квартире, всегда мою посуду и готовлю.

Когда дочка болеет, первый кто останется на больничном – папа. Я старался быть внимательным к своей жене, никогда не обижал её и всегда поддерживал в любых начинаниях… У нас отличный секс, я старался всегда его разнообразить – ролевые игры, запахи, новая обстановка, сюжеты, романтика и все, что можно придумать вдвоем, мне казалось, что у нас мало секса, хотя два-три раза в неделю это много? Я не думал, что оказываю на неё давление в плане секса, но мне часто НЕ хватает – своей жены… (сейчас уверен что штурмовал её)

25 октября 2019

Я всегда думал, что у нас есть все, что нужно для счастья, и сегодня узнал, что у моей жены есть любовник, она завела роман на РАБОТЕ и они встречаются уже год…

Как узнал? В день моего рождения, после дружной посиделки с ней и друзьями в ресторане, мы приехали домой, я начал к ней приставать (я был трезвый, она нет), но она уснула (хотя секса не было уже 3 недели), я не выдержал разбудил ее и спросил:

А. В чем дело? Почему ты не хочешь?

Е. -Просто устала…

А. – В последнее время ты часто устаешь, У тебя что-то происходит?

Е. – Все хорошо….

А. – У тебя кто-то есть?

Е. – молчит…

А. – Давно?

А. – Месяц?

Е. – молчит…

А. – ПОлгода?

Е. – молчит.

А. – Год?

Е. Да год… У меня отношения с другим человеком, я увлеклась коллегой на работе, уже год. Мы любовники, он не женат, и я запуталась…

Для меня был удар (Моя корона пошатнулась) МЫ поругались, в основном я на нее. Сказал ей, что она ДУРА! Что у нас ребенок и отличная семья, она не хотела выяснять отношения, просто молчала… В 4 утра легли спать в разных комнатах.

В течении года были косвенные улики – она часто ходила отдыхать с подругами, задерживался на работе, прятала телефон, я натыкался на переписку, но она говорила, что это просто флирт и эмоции. В феврале (за 7 месяцев до этого), я очень жестко поговорил о переписке и походах, она сказала, что у неё НИКОГО НЕТ и это все флирт, врала ПО полной! Она сказал, что больше переписки НЕ будет! А оказывается отношения уже были и она боялась признаться в этом….

Она сказал, что после этого разговора, она пыталась прекратить эти отношения, особенно когда я почти раскусил её, но не смогла…

Сказала, что летом, когда мы ездили летом на море, она испортила этот отдых и очень много претензий в мою сторону в этом году было из-за её романа.

Утром, сказал – чтобы она уходила, она собрала сумку, взяла дочь и ушла к своей маме. Я сказал, что хочу развестись, она попросила не рубить с плеча, попросила 7 дней чтобы разобраться в своих чувствах.

Эта была пятница, в понедельник начался садик, в среду дочка заболела – мне позвонили из садика (температура, рвота) и я забрал дочь домой, жена тоже приехала обратно. В итоге до конца недели я остался сидеть с ребенком дома, супруга ушла на работу, на следующей неделе сидела она.

Две недели ребенок болел, мы проводили время дома, конечно я с ней разговаривал, чтобы понять, что же произошло и что происходит сейчас.

Я хотел, чтобы она ушла, она сказала, что её зовут жить вместе, но не уходила…

Старался с ней нормально общаться, не ругаться, не судить её, просто справляться со своей душевной болью. На 7 день мы поговорили, выпили, занялись сексом и она попросила еще времени – 3 недели.

Разве у меня был выбор? Выгоняя жену, я выгоняю дочку, которую очень люблю, да и ЖЕНУ, я не переставал любить, видимо за 12 лет нашей совместной жизни, эти чувства потухли, но теперь они стали очень яркие.

Моя жена попросила еще три недели, чтобы понять, что с ней происходит, чтобы разобраться в себе. Для меня это были очень тяжелые три недели, мы проводили время вместе, гуляли втроем с дочкой, я стал очень внимательным, разговаривал на нейтральные темы,

В этот период мы несколько раз занимались сексом (я думал, что мне хочется её каждую минуту), мне помогало это справиться с душевными переживаниями.

Мы разговорили, о том, как начинались наши отношения, как мы познакомились, как жили вместе. Я вспоминал, том как продал машину чтобы сыграть свадьбу, которую она хотела, как захотели завести ребенка, как ей было трудно первые месяцы после родов, и я всегда помогал ей, поддерживал, давал возможность отдохнуть от быта, дочки. Отпускал в гости, встречаться с подругами и давал возможность каждое воскресенье заниматься тренерской работой.

Когда дочка подросла мы нашли няню, чтобы вечером не нужно было бежать с работы и торопиться домой. Вспоминаю наши 12 лет и я не могу понять точку, в которой я её упустил и потерял, почему она стала встречаться с другим мужчиной? Что она хотела найти с ним, чего не получала со мной?

Она говорит, что со мной мало эмоций, и ей всегда не хватала моих чувств, соглашусь, это так, но я всегда была такой. Хотя и в 2019 году были очень романтичные подарки – на 8 марта, мы с дочкой сняли для Мамы короткий фильм.

Я старался привести себя в форму, восстановил регулярные тренировки в спортзале, с Универа не прекращал заниматься, но теперь решил, что нужен более жесткий режим. Начал читать блог evo_lutio, купил книжку – Любовь.Секреты размарозки, перечитал два раза, попытался сделать выводы о себе и начал это письмо.

25 ноября

Прошло 3 недели, состоялся финальный разговор (это я так думал на тот момент), она сказала, что хочет остаться в семье, хочет остаться со мной. Она поговорила со своим любовником, и они больше не будут встречаться, но чувства у нее остались, и она будет работать над тем чтобы перестать о нем думать. Она ценит меня и не хочет разводиться. Просит меня её простить, что ей стыдно, что она обманывала меня и так больше не будет делать.

Мы попытались жить вместе, и стало нарастать напряжение… 1 декабря мы с ней поговорили (прошла ровно неделя с финального разговора) и выяснилось, что она не смогла сказать мне правду! Что она ничего еще не решила, что она не разобралась в себе и её нужно время.

Я стал собирать вещи, решил уйти, решил, что пусть пока жена с дочкой живут тут, а я сам буду жить отдельно и думать, не о том, как нам жить вместе, а том как жить отдельно.

Она заплакала, и попросила не уходить, что она боится, что я никогда больше не вернусь, и она обязательно разберется. Мы стали жить с ней в разных комнатах, и быть партнёрами по воспитанию дочки.

Жена стала ко мне тянуться, обнимать, когда мы дома, спокойно разговаривать, через 4 дня мы занялись сексом, потом отлично провели выходные, я подумал, что держать с ней дистанцию не так уж и плохо.

В понедельник я снова захотел спать с ней в одной кровати, мы долго не засыпали, разговаривали. Я спросил её, что на чувствует? Е. сказал, что бояться отвечать на этот вопрос, т.к. я могу обидеться…

В итоге она сказала, что её любовник разговаривает с ней (они вместе работают) и говорит ей, что она ПОТОРОПИЛАСЬ в принятии решения, и хочет, чтобы она была с ним! И Е. начала метаться, у неё начались сомнения… Меня это сильно задело, я поставил ультиматум – что даю ей два дня! Что вся эта ситуация, которая длится уже 39 дней меня измотала, пусть она уходит жить с ним или уходит с работы! Пусть она прекращает свои страхи и сомнения, чего она боится?

Она сказала, что боится, что я не смогу её простить… И мы опять занялись сексом.

Я сам стал путаться, хочу бороться за свою жену, и не вижу лучших действий – как НИЧЕГО не делать. Как и раньше хожу в спортзал, в начале всех событий немного расслабился на работе, но вернулся в форму и взял интересный проект. Регулярно вожу дочку на тренировки, чтобы в конце декабря выступить на соревнованиях.

Мне так хочется сохранить наш брак, так хочется вернуть любовь своей жены, хотя самое плохое, что я сделал – это был хорошим и заботливым мужем и отцом, создавал комфорт в нашей семье, не забивал на семейные проблемы и всегда участвовал в их решениях. Ах да, еще хотел трахаться, чаще чем хотелось жене и тем самым давил на неё…

Вот интересный момент, она обратила внимание, что я не люблю её в обычном виде – это в футболке и спортивных штанах, в которых она ходит дома… И иногда, перед сексом прошу одеть чулки и туфли, что её это не нравиться, не нравятся ролевые игры, которые я придумываю. Что я давно НЕ хочу её такую, какая она есть на самом деле! Что её приходиться настраиваться на СЕКС со мной, а с тем человеком, все получается само, к нему настолько много чувств, что она всегда готова…

И ведь мне нечего возразить на это! Да, ИНОГДА я просил такие игры, но последний год у нас секса стало настолько мало, что я забыл, эти сюжеты. Конечно мне грустно, от того что вижу дома жену только в домашнем виде! Что на работу, она всегда одевается очень стильно и привлекательно! Что другие мужчины, как раз видят её только в самом лучшем ракурсе, а мне – мужу, достается, жена С утра и жена ПЕРЕД сном!

12 лет это много или мало для стабильных отношений?

5 декабря:

Е. сказала, что окончательно решила быть со мной. Я решил, что буду стараться её простить, буду считать, что это была ЕЁ ошибка, мы молоды, и жизнь заиграет новыми красками…

6 декабря – 20 декабря

Что изменилось? Мне кажется она охладела ко мне. Я стал мнительным, мне кажется, что она обманывает меня, я потерял доверие… Печально, надо над этим работать 🙁

Грустно, что не могу сделать её счастливой! Она говорит, что прошло мало времени, что она тоже работает над собой и не хочет больше меня обманывать (это уже было!). Говорит, что разговоры со мной – это повторение по кругу, хотя мне кажется, что мы всегда говорим о разных моментах.

Дома появились наши свадебные фотографии, надела мне обручальное кольцо, которое я снял.

Что происходит?

Купил билеты на карнавальную ночь – я, жена и ребенок на 31 декабря. Занимаюсь дочкой, забираю с работы, провожу много времени дома, она говорит, что устала от меня, что я оказываю на неё давление

Жду чуда! Хочу забыть эти события, хочу, чтобы она любила меня, хочу заботиться о нашей семье и о ней. Купил ей новый телефон, лежит в коробке, ждет 31 декабря, когда его подарят!

21 декабря

Жена пошла на корпаратив с подругами, договорились, после окончания договорились встретился в баре, почему то, я подумал что это будет в 23.00. В 22.45 написал ей смс, в 23.00 позвонил – абонент не доступен, был рядом с местом корпаратива, пошел её искать. Удачно зашел, как раз на медляк, вижу танцует, обиделся, раньше бы даже НЕ обратил внимание, как слабак, поехал домой, написал, чтобы в 23.30 была дома! Не успел доехать до дома, она позвонила, и мы поругались.

В 00.40 приехала домой, я извинялся, еще поругались, потом помирились. Решил, больше, не вести себя, как ревнивый мудак, посмотрим что из этого получится…

27 декабря

Корпаратив на работе, где будет эта сволочь. За два до это поговорил с ней о текущем мероприятии, чтобы сразу, понимать во сколько она придет домой, не услышал четкого ответа, далее примерно было вот так:

А. – Когда тебя ждать?

Е. – Я не знаю, как закончится, сразу домой.

А. – Закончится время аренды зала? Или силы закончатся?

Е. – Как все домой, так и я.

А. – Твой коллега, с которым был роман, тоже там будет?

Е. – да будет, но я же иду НЕ ради него.

А. – Хочу знать, что ты сейчас к нему испытываешь? Ты же должна понимать, что я буду волноваться из-за этого.

Е. – Я не хочу отвечать тебе на этот вопрос, мы договорились, что я больше НЕ буду тебе врать, договорились, что я остаюсь в семье…

Я начал злиться, т.к. во первых не получил четкого ответа что у нее ни каких чувств к нему, что она еще раз уточнила, что остается в семье, а не со МНОЙ, что опять брожу как ЕЖИК в ТУМАНЕ и пытаюсь что-то разглядеть. Поругались, она сгоряча сказала что готова прийти в 20.00, я за это зацепился, и сказал что меня устраивает, и на остальные вопросы она может не отвечать.

Пошел в душ, Е. зашла, сказала что в 20.00 её не устраивает и вышла… Через 10 минут, вроде оба немного успокоились, продолжили общаться, занялись сексом, помирились.

В день корпаратива, ребенка отдал бабуле, КРАСИВАЯ жена в 17.00 ушла на банкет, я поехал играть с друзьями в Новогодний Покер. Игралось так себе, постоянно смотрел на часы, в 23.30 получил смс – корпаратив закончен, хотим с подружками на час поехать на дискотеку.

Я Уточнил, во сколько ждать дома?

получил ответ в 01.30 – буду дома!

Хорошо, иди! Где-то в 00.30 наша игра закончилась, я решил, что домой ехать НЕ интересно, поеду заберу жену, и заодно посмотрю как она… Приехал, в БАРЕ их нет, звоню – ты где?

Е. – я у коллеги, мы играем на гитаре и пьем вино.

А. – Хорошо, говори адрес, я за тобой приеду и заберу т.к. по времени уже пора домой.

Получил адрес, приехал, позвонил, сказал что жду… Пока ждал, осмотрелся на парковке, увидел машину ТОГО самого коллеги, стал психовать т.к. понял, что она приехала к НЕМУ вместе с коллегами по работе. Через 30 минут Е. спустилась, села в машину, поехали

А. – Как прошел праздник?

Е. – бла, бла, бла очень весело и т.д.

А. – А почему вас не было в баре?

Е. – ну мы туда приехали, нас не пустили, поехали к коллеге в гости.

А. – А что за коллега? Не В. случайно? (бывшего любовника так зовут)

Е. – Нет, коллегу Игорь зовут, ты не волнуйся, мы туда приехали большой компанией!

А. – А что тогда машина В. делает тут?

Е. – А он нас просто возил….

А. – ЗА ДУРАКА МЕНЯ ДЕРЖИШЬ??? ТЫ ЖЕ ОБЕЩАЛА БОЛЬШЕ НЕ ВРАТЬ! (я не выдержал, начал наезжать и давать на нее!)

Е. призналась что да, ОНИ поехали к нему – компанией! Говорит, что соврала только в этом, остальное правда… Для меня сейчас любое общение с ним приравнивается к ИЗМЕНЕ!

А. – Ты сейчас кого любишь?

Е. – Себя и ребенка. (Мне пора снимать с себя корону, она реально мешает видеть…)

Приехали домой, еще поругались… Я говорю:

А. – Вы с ним общаетесь?

Е. – Нет, только по рабочим вопросам.

А. – Хорошо, давай свой телефон, покажи переписку с ним!

Е. – Нет, не покажу, я боюсь что нибудь увидишь, что тебя заденет!

А. – Так вы же не общаетесь! Что я там увижу? Я же знаю, ты постоянно чистишь историю переписки.

Е. – Я сегодня его разблокировала в Вибере, боюсь что он мог мне что-то написать! Он на работе несколько раз ко мне подходил и хотел поговорить, поэтому я его заблокировала.

А. – Это какой-то замкнутый круг, ты не даешь мне из него вырваться. Я только начинаю отпускать эту ситуацию, и ты обратно меня обратно погружаешь в эту говенную лужу… Что ты сейчас хочешь?

Е. – Хочу что бы от меня все отстали!

А. – А то что у нас общая дочка? Семья? Отношения которым 12 лет, я не хочу от тебя отставать! Мне это дорого, если хочешь спокойствия, определись что тебе дорого и веди себя соответственно! Твои подружки с которыми ты работаешь, им по 30 лет, нет ни парней, ни семьи, не детей. Если хочешь тусоваться с ними – пожалуйста, но без меня. Увольняйся с работы, меня бесит, что вы работаете вместе и ведете себя как друзья, я каждый раз думаю об этом и не могу перестать!

Е. – Нет, не буду увольняться, сейчас не подходящее время.

31 декабря

Пошли на театральный вечер в ресторан с дочкой, в 02.00 приехали домой. Отлично провели вечер, любовался красивой женой.

Жена усыпила дочку, пришла ко мне на кухню, с порога – ЧЕ такой кислый?

А. – Я не кислый, читаю эволюцию, жду тебя, хочу продолжения вечера!

Е. – Я устала, хочу спать!

А. – А я не хочу, тебя хочу!

Е. – Ты заколебал, давить на меня сексом! Я не хочу так часто!

А. – ДА как часто? 4 дня прошло, сегодня был хороший вечер, что не так?

Е.- Если бы дал мне больше времени, я бы сама к тебе пришла, но ты меня постоянно опережаешь!

А. – дак как опережаешь? Прошло несколько дней, я каждый день сплю рядом с тобой и ничего не происходит, сегодня начал к тебе приставать, а ты меня посылаешь! Откуда я знаю, когда ты захочешь?

Е. – У тебя не может быть мысли, что я хочу пожить одна?

А.- Пожалуйста, живи… Как ты себе это представляешь? Дочка все равно будет с тобой, хочешь я уйду? Живи одна, ходи на работу, води дочку в садик, вози её на тренировки. Но я не хочу портить новогодние каникулы у ребенка. К тому же я НЕ уверен, что ты будешь одна!

А. – Давай заведем еще одного ребенка, тебе не придется увольняться, я буду уверен в тебе.

Е. – Я пока не хочу!

А. – Что мне сделать чтобы тебе хотелось секса со мной?

Е. – Тебе ничего не надо делать, я сама виновата в этой ситуации, просто веди себя как обычно!

Потом еще поговорили, помирились и я пошел спать…

11 января 2020

Шли новогодние праздники, каждый день работал, два раза свозил семью покататься на сноуборде, один раз без жены т.к. она работала. Съездили к её родителям, отметили Новый год.

Все было хорошо и прекрасно и наступили рабочие дни. Жена вышла на работу и стало все меняться…

Вместе с дочкой заехали пообедать в ресторан, стали разговаривать:

Я. – Е. у нас с тобой все хорошо?

Е. – молчит…

Я. – Е. я же чувствую, что у нас что-то не так?

Е. – молчит…, потом говорит – Я ничего не решила, я не могу решиться.

Я вспомнил её поступок после корпаратива, и сказал, что не хотел форсировать события пока были праздники т.к. очень хотел НЕ портить это время для дочки, но сейчас они закончились и нужно как-то жить дальше.

Е. – Я не хочу принимать никаких решений, но я НЕ счастлива с тобой..

Я. – Тебе нужно принять какое-то решение, что ты хочешь? Как тебе будет лучше?

Е. – молчала, заплакала, сказала: – Если ты хочешь решение, то Я хочу пожить одна.

Мы не стали дальше разговаривать, я вернулся на работу, потом заехал домой, собрал веши и ушел жить к родственникам.

Мне плохо? да очень, я сделал очень много шагов к ней навстречу… Я очень хотел сохранить наш брак и семью, от жены я просил только быть верной и любить меня, видимо это перебор.

15 января 2020

Е. написала смс – Спросила, как у меня дела?

Я ответил, что очень Люблю свою дочь и буду о ней заботиться, что ухожу от нее, подаю на развод, и до конца недели её надо найти себе квартиру.

18 января 2020

Вернулся домой, два раза забрал дочку из садика, без машины, это делать очень НЕ удобно т.к. оставил её жене, с Е. перестал общаться. Е. собрала часть вещей, дочку и уехала к Маме, я обрадовался, что Дочка будет с бабушкой, которая сможет за ней присмотреть. Дома увидел игрушки, её вещи, наши фотографии, ее кроватку – сильно расстроился, почувствовал одиночество.

27 января 2020

Потратил неделю на сбор документов для развода, я знаю, что дочка будет скучать по Маме и мне бессмысленно даже пытаться отсудить ребенка, решил просто ей помогать и как можно чаще видеться. В этот же день передал документы в суд. Один раз забрал дочку из садика. 26.01 заехал к Теще, взял дочь (с Женой договорился заранее) и повез кататься на горных лыжах, в НГ праздники, она уже каталась со мной на учебных горках, очень хочу до конца зимы подтянуть её хотя бы на самостоятельные катания.

27.01 Е. попросила дочку забрать её из садика – мне это всегда в радость… Дочка рассказывала, что ВЧЕРА гуляла вместе с мамой и её новым другом – В., они строили скворечник и катались на тюбингах, а еще до этого они катались все вместе на коньках. Дочь сказала, что её очень нравиться проводить время с новым Маминым другом! Я ничего не ответил, просто сказал, что кататься на коньках очень здорово.

Мне казалось, что за две недели я успокоился, стал хорошо спать, перестал думать о плохом и мысленно готовился к разводу. Эта новость меня сильно задела, я не был к этому готов…

Два дня до этого, я думал о том, что очень хочу оставить машину себе, и дать Жене еще денег, по рыночной стоимости автомобиля, но после того, как узнал новые обстоятельства, решил теперь думать только о себе, какой смысл, мне теперь делать подарки? Молить прощения, все равно, она не собирается…

Вечером написал ей, что хочу, чтобы она забрала остатки вещей и начинала сниматься с регистрационного учета, что c учетом новых обстоятельств машину, я хочу оставить себе. Е. ничего мне не ответила.

02 февраля 2020

На выходные ездил в другой город, на обратном пути заехал в IKEA, купил дочке подарки, вечером подарил. Оказалась дочку у моей Мамы в гостях, и Жена тоже должна приехать, мы встретились, нормально общались, делаем вид что ничего НЕ происходит. Довез из до Тещи, на улице Жена меня обняла меня совсем не по-дружески, возможно я это сам придумал, но мне так показалось.

04 февраля 2020

С Е. не общаюсь… Забрал дочку из садика, отвез на гимнастику, сам пошел в спортзал. Жена забрала дочь после тренировки и их обоих повез к Теще, по дороге болтали на нейтральные темы. Когда я их привез, жена поправила мне волосы, погладила по руке, поцеловала в щеку, прижалась, стала обнимать, ничего не говорила. Я никак не отреагировал, хотя очень по ней скучаю. Дома решил не фантазировать, уверен это минутная слабость с её стороны.

14 февраля 2020

Дочка захотела остаться ночевать, я забрал её из садика, мы поехали домой, супруга позвонила в 19.00 узнала – как дела, потом в 21.30 тоже приехала. Сказала, что тоже хочет остаться, я не был против, сам лег спать в другой комнате. Вечером жена пришла ко мне, мы поговорили, она сказала, что очень скучает по мне и хочет вернуться домой, я ничего ей не ответил, но сексом мы все-таки занялись.

с 21 февраля – по 03 марта

Мы снова стали жить вместе, я не скажу, что отношения стали идеальные, но по крайне мере для меня они стали лучше, т.к. у меня под контролем стал Баг ищейки. Я перестал заморачиваться по её месту нахождения, стараюсь верить на слово. Смог замотивировать её ходить в бассейн вместе со мной. МЫ стали меньше ругаться, или ругаться стали более спокойно… Она пообещала, что прекратит все отношения с В.

Я сказал ей, что пока НЕ прощаю её, но готов попробовать снова жить вместе, что она для меня очень дорога и дорога наша дочка и мы должны постараться все исправить.

НА 03 марта у нас была назначена дата развода и мы умудрились очень сильно поругаться. Это был понедельник, я проснулся в 6.00 и мне очень захотелось секса (а его не было уже несколько дней), жена отказала. Я был не прав, я опять начал штурмовать ее сексом.

Потом поехали на работу, в обед встретились в суде, я сказал, что хочу развода, жена сказала – что нам надо время.

Суд дал нам еще 3 месяца.

ДО конца дня мы цапались, вечером смогли помириться.

09 марта

Утром поехали на работу, я подсмотрел в ее телефон (это неправильно с моей стороны…) и сделал вывод, что она вчера (а вчера было 8 марта) с кем встречалась… В машине начал ее расспрашивать, в итоге узнал, что она виделась с В., получила от него подарок. Мы опять сильно поругались, т.к. она сказала, что виделась с подругой и она подарила дочке сертификат в магазин! Я сильно обиделся, вечером мы помирились, она опять пообещала больше меня НЕ обманывать.

с 16 марта по 26 марта мы хорошо провели время, на несколько дней всей семьей съездили в аквапарк в г.Казань на машине, погуляли по Торговым центрам. Жена вязла отпуск на работе, занималась своими делами, до которых не доходили руки… Вечерами мы смотрели сериалы, разговаривали, перестали ругаться.

27 марта я стал чувствовать, что опять что-то нет так. Ночью, когда мы легли спать – спросил у нее – ВСЕ ли у нас в порядке? Они промолчала, ничего не ответила, потом сказала, что НЕ в порядке. Мы стали разговаривать, она сказала, что ей опять плохо… В итоге разговор опять перешел на тему секса… Я вообще перестал, что-либо понимать, она мне сказала, что я опять на нее давлю…

Причем под давлением, она подразумевает, что мне хочется больше чем ей, и что мое желание сильнее, с ее слов – я какой-то монстр, который постоянно хочет. Я перестал находить аргументы, т.к. это абсолютно не так, цифры говорили об обратном и мое ЛИБИДО спокойно могло спать несколько дней.

29 марта

МЫ снова поговорили перед сном, разговор был опят начат с моей стороны, т.к. жена стала холодеть на глазах и раздражаться по пустякам. Е. ходила к психологу, разговаривала о нас. Она сказала, что перестала понимать, чего хочет дальше… Такое ощущение что я попал в разговор, который был ранее – два с половиной месяца назад.

Причем я не могу понять опять, что не так?

05 апреля

Два для назад очень сильно приревновал свою жену, она возобновила переписку с В. и я об этом узнал. Она уехала к маме, я ей написал, что хочу поговорить об этом, она сказала, чтобы я НЕ приезжал. Мы поговорили по телефону, сильно поругались, я сказал ей чтобы она уходила, т.к. опять меня обманывает.

Я опять начал сходить с ума, плохо спал, на следующий день приехал к ее Маме и привез ей часть вещей. Мы с ней поговорили, она сказала дело не во Владе, что дело в ней, что ей плохо

Я спросил – любит ли она меня? Она ответила – что сомневается, что она опять хочет уйти.

Я попросил её сменить работу, прекратить с ним полное общение, она сказала, что это не поможет, что Психолог ей сказал, что появиться кто-то другой.

Сейчас, я не знаю, что мне делать, я люблю её, я люблю свою дочь, мне дорога наша семья.

Моя Жена вернулась, ей было плохо без меня, сейчас ей плохо, но уже со мной, но у нас есть дочь, общие интересы, общее прошлое, мы хорошо с ней ладим в бытовых вопросах. Я люблю её, и не хочу отпускать.

Е. говорит, что за полтора месяца как она вернулась, напряжение возрастает, она начинает психовать, и я тоже это ощущаю, что есть проблемы, и они не проходят.

Только, сейчас я начал понимать, что проблема не по В., а проблема в самой – Е. она запуталась.

Я очень стараюсь перестать быть ШТУРМАНОМ и давить на неё сексом, выключить ищейку, убрать свои щипцы – вытягивать ее любовь, снять свою корону – Спасателя.

Сейчас от меня уже ничего не зависит? Опустить ее? Все развалилось и ничего не исправить? Что делать?