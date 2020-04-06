Личное: Неонацист и 5 трупов

06.04.2020, 3:35, Разное

В посёлке Елатьма Рязанской области произошло массовое убийство. 32-летний Антон Франчиков расстрелял 5 человек.

Молодых люди, среди которых была и девушка, громко разговаривали под окнами Франчикова в районе 10 часов вечера, когда у него спал дома маленький сын. Франчиков вышел на балкон и сделал товарищам замечание. Ну, так пишут в СМИ.



Убийца. Место убийства. Фото: Соцсети

В реальности, думаю, происходило следующее: быдло орало под окнами нелеченного социопата с совершенно закономерным результатом.

Когда обычный, не облачённый в форму сотрудника полиции, человек делает замечание группе гопников, те его грубо посылают. Ещё и ржут над ним.



Убитые. Слева — муж и жена. Фото: Соцсети

Мы все когда-то жили или живём в панельках. Все знаем, как это бывает.

Когда гопники грубо посылают социопата, ещё и поржав над ним, тот берёт ружьё и из него стреляет. Тоже ничего нового, согласны?

Если человек — неонацист, то он совершенно точно — социопат, то есть психически больной. Брейвика все помнят? Так вот он — неонацист и социопат.



Фото: Соцсети

Неонацисты психически здоровыми не бывают. Они все страдают антисоциальным расстройством личности. Они все — психбольные. Я в этом уверена на 100 процентов.

Несколько месяцев назад Антон Франчиков был привлечён к административной ответственности за изображение свастики в соцсетях.

Антон Франчиков — не просто нацист, а нацист, попавший в поле зрения правоохранительных органов и привлечённый за свои действия к ответственности.



Франчиков с семьёй. Фото: Соцсети

Антон Франчиков расстрелял 5 человек из зарегистрированного ружья. Вышел с ружьём в подъезд и убил троих. Двоих расстреливал уже на улице.

Вопрос: почему у привлечённого к административной ответственности неонациста хранилось дома зарегистрированное оружие?

Почему это ружьё у него не изъяли? Кто, в принципе, выдал этому человеку разрешение на хранение оружия?

Справку от психиатра, разрешающую покупку оружия, у нашей стране получить — как два пальца обоссать.

Приходишь в психдиспансер. С тобой там даже не разговаривают. Ставят штамп и отправляют домой со справкой. В лучшем случае, что-то там посмотрят по своим пыльным домовым книгам.

Франчикову явно была нужна психиатрическая помощь. Его нужно было лечить.

Вместе этого:

1) ему выдали разрешение на хранение оружия,

2) его привлекли к административной ответственности за неонацизм, но оружие у него не изъяли.

Знаете, как это называется?

Это называется «Всем на всё срать». Цена этого — 5 трупов в посёлке Елатьма Рязанской области 4 апреля. И это — только в этом отдельно взятом крошечном населённом пункте в отдельно взятый день. Что уж говорить о необъятной России-матушке?

Есть какие-то мысли по поводу?

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