Личное: Неонацист и 5 трупов
06.04.2020, 3:35, Разное
В посёлке Елатьма Рязанской области произошло массовое убийство. 32-летний Антон Франчиков расстрелял 5 человек.
Молодых люди, среди которых была и девушка, громко разговаривали под окнами Франчикова в районе 10 часов вечера, когда у него спал дома маленький сын. Франчиков вышел на балкон и сделал товарищам замечание. Ну, так пишут в СМИ.
Убийца. Место убийства. Фото: Соцсети
В реальности, думаю, происходило следующее: быдло орало под окнами нелеченного социопата с совершенно закономерным результатом.
Когда обычный, не облачённый в форму сотрудника полиции, человек делает замечание группе гопников, те его грубо посылают. Ещё и ржут над ним.
Убитые. Слева — муж и жена. Фото: Соцсети
Мы все когда-то жили или живём в панельках. Все знаем, как это бывает.
Когда гопники грубо посылают социопата, ещё и поржав над ним, тот берёт ружьё и из него стреляет. Тоже ничего нового, согласны?
Если человек — неонацист, то он совершенно точно — социопат, то есть психически больной. Брейвика все помнят? Так вот он — неонацист и социопат.
Фото: Соцсети
Неонацисты психически здоровыми не бывают. Они все страдают антисоциальным расстройством личности. Они все — психбольные. Я в этом уверена на 100 процентов.
Несколько месяцев назад Антон Франчиков был привлечён к административной ответственности за изображение свастики в соцсетях.
Антон Франчиков — не просто нацист, а нацист, попавший в поле зрения правоохранительных органов и привлечённый за свои действия к ответственности.
Франчиков с семьёй. Фото: Соцсети
Антон Франчиков расстрелял 5 человек из зарегистрированного ружья. Вышел с ружьём в подъезд и убил троих. Двоих расстреливал уже на улице.
Вопрос: почему у привлечённого к административной ответственности неонациста хранилось дома зарегистрированное оружие?
Почему это ружьё у него не изъяли? Кто, в принципе, выдал этому человеку разрешение на хранение оружия?
Справку от психиатра, разрешающую покупку оружия, у нашей стране получить — как два пальца обоссать.
Приходишь в психдиспансер. С тобой там даже не разговаривают. Ставят штамп и отправляют домой со справкой. В лучшем случае, что-то там посмотрят по своим пыльным домовым книгам.
Франчикову явно была нужна психиатрическая помощь. Его нужно было лечить.
Вместе этого:
1) ему выдали разрешение на хранение оружия,
2) его привлекли к административной ответственности за неонацизм, но оружие у него не изъяли.
Знаете, как это называется?
Это называется «Всем на всё срать». Цена этого — 5 трупов в посёлке Елатьма Рязанской области 4 апреля. И это — только в этом отдельно взятом крошечном населённом пункте в отдельно взятый день. Что уж говорить о необъятной России-матушке?
Есть какие-то мысли по поводу?
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Источник: Лена Миро
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