Мнение: «Нам нужно больше золота!»: Белорусы хотят обратно

06.04.2020, 3:30, Разное

Белоруссия пытается вернуть себе сделки по черному золоту с Россией после прекращения заключения соглашений о закупках российской нефти в начале текущего года.

Президента страны Александра Лукашенко не устраивали формулы формирования цены на российскую нефть, что и стало причиной остановки поставок. Единственной белорусским конгломератом, осуществлявшим поставки необходимого ресурса, стала группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Однако несмотря на закупки в других странах, Белоруссии оказалось необходимо именно российское черное золото.

Премьер-министры двух стран Сергей Румас и Михаил Мишустин все-таки начали обсуждение возобновления поставок нефти из России.

Накануне Румас заявил, что Минск планирует приобрести 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель в апреле.

При этом белорусские НПЗ уже начали заключать контракты на поставку нефти Urals.