Мнение: «Нам нужно больше золота!»: Белорусы хотят обратно
06.04.2020, 3:30, Разное
Белоруссия пытается вернуть себе сделки по черному золоту с Россией после прекращения заключения соглашений о закупках российской нефти в начале текущего года.
Президента страны Александра Лукашенко не устраивали формулы формирования цены на российскую нефть, что и стало причиной остановки поставок. Единственной белорусским конгломератом, осуществлявшим поставки необходимого ресурса, стала группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Однако несмотря на закупки в других странах, Белоруссии оказалось необходимо именно российское черное золото.
Премьер-министры двух стран Сергей Румас и Михаил Мишустин все-таки начали обсуждение возобновления поставок нефти из России.
Накануне Румас заявил, что Минск планирует приобрести 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель в апреле.
При этом белорусские НПЗ уже начали заключать контракты на поставку нефти Urals.
Источник: Достало
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