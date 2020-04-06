Нацгвардия дезинфицирует Киев. Видео

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06.04.2020, 3:23, Новости дня

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Видео: Національна гвардія України / Youtube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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