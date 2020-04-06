В Австралии полиция расследует заражение COVID-19 сотен пассажиров, сошедших на берег с круизного лайнера

06.04.2020, 3:23, Новости дня

В Австралии полиция заявила, что проведет расследование по поводу заражения коронавирусом более 620 граждан, покинувших круизный лайнер Ruby Princess. Об этом 5 апреля сообщила австралийская радиостанция 3AW.

Из 34 жертв коронавируса в Австралии 11 оказались те, кто находился на лайнере. Трое мужчин, каждый из которых старше 60 лет, умерли в последнее время в штате Новый Южный Уэльс, еще один бывший пассажир Ruby Princess, 78-летний мужчина, скончался в штате Квинсленд.

Полиция намерена выяснить, как пассажирам удалось покинуть круизный лайнер, после чего у них обнаружили коронавирус.

Ruby Princess находится у побережья Сиднея. На его борту остаются “сотни членов экипажа”, ожидающих результатов тестирования на COVID-19.

Лайнер в марте прибыл в Сидней после 11-дневного круиза, в общей сложности на его борту пребывало около 2700 человек, отмечает BBC.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло почти 1,22 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, а почти 66 тыс. человек умерли.