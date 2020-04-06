 

Мэр и его зам попались за утехами на совещании с губернатором

06.04.2020, 3:18, Новости дня

Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко  и его первый заместитель Елизавета Андреева внезапно прославились в соцсетях после того, как попались за утехами во время долгого совещания.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко очень любит проводить совещания по видеоконференцсвязи. Заседания проходят часто, затягиваются надолго. Записи мероприятий потом выкладываются на официальных страницах и в социальных сетях.

Как правило, их никто не смотрит.

Не должно было стать исключением и заседание совета по инвестиционной деятельности, которое шло почти 2,5 часа. Ничего особенного: в кадре – включения из всех районов области.

Однако ближе к финалу в кабинете южно-курильской мэрии начали твориться любопытные вещи. Изрядно заскучав, мэр Власенко начал приставать к первому вице-мэру Андреевой. Андреева легко шлепала по игривой руке своего женатого начальника.

Комментариев ни от того, ни от другой не поступало, передает "Сахалин.Инфо".

35-летняя Андреева известна в регионе предвыборным скандалом в Холмске. Местные депутаты не захотели видеть ее руководителем района, хотя поддержка была оказана серьезная. Чиновница вернулась на Кунашир.



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