 

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

06.04.2020, 3:18, Новости дня

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.

Стоимость нефти марки WTI потеряла более 10% и составляет $25,96 за баррель сообщает РИА Новости.

Эксперты утверждают, что проседание нефтяных котировок происходит на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

В январе 2020 года из-за пандемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним начали снижаться цены на нефть. В начале марта падение усилилось. РФ и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки ОПЕК+. В начале апреля министры стран-участниц ОПЕК+ собираются вновь обсудить вопрос сдерживания производства нефти.

Россия рассчитывает на присоединение США к сделке. Источники утверждают, что США участвовать в картеле запрещает антимонопольное законодательство. На этом фоне информация о том, что Саудовская Аравия готова на значительное сокращение добычи, звучит обнадеживающе. Но это возможно только в том случае, если на сокращения пойдут РФ и США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / WSJ – коронавирус не остановит глобализацию

03.04 / В МЭР уточнили условия «антикризисных» кредитов на заработную плату

08.02 / Telegraph – арсенал Франции и диалог с Россией — Макрон назвал условия ядерной безопасности Европы

03.04 / Искусственный интеллект научился распознавать эмоции мышей по мимике

05.03 / COVID-19: последние данные о числе заболевших

25.02 / Принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Рады заложило много рисков – нардеп Ткаченко

27.03 / Банк России утвердил меры по поддержке граждан и экономики

03.02 / В РФ оценили шансы на успех экранизации «Мастера и Маргариты» в Голливуде

20.02 / В Дании шестерых россиян арестовали за контрабанду 100 килограммов кокаина

15.02 / “Барселона” дома переиграла “Хетафе” в матче чемпионата Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска