Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

06.04.2020, 3:18, Новости дня

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.

Стоимость нефти марки WTI потеряла более 10% и составляет $25,96 за баррель сообщает РИА Новости.

Эксперты утверждают, что проседание нефтяных котировок происходит на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

В январе 2020 года из-за пандемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним начали снижаться цены на нефть. В начале марта падение усилилось. РФ и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки ОПЕК+. В начале апреля министры стран-участниц ОПЕК+ собираются вновь обсудить вопрос сдерживания производства нефти.

Россия рассчитывает на присоединение США к сделке. Источники утверждают, что США участвовать в картеле запрещает антимонопольное законодательство. На этом фоне информация о том, что Саудовская Аравия готова на значительное сокращение добычи, звучит обнадеживающе. Но это возможно только в том случае, если на сокращения пойдут РФ и США.