Мужчину, прилетевшего из Токио, оштрафовали и принудительно направили в больницу

06.04.2020, 3:18, Новости дня

Житель Приморья, прибывший во Владивосток рейсом из Токио, отказался следовать на обязательный карантин.

У 53-летнего мужчины наблюдалась повышенная температура тела, но на обязательный 14-дневный карантин он ехать отказался, хотя и знал, что в РФ введены строгие меры на время борьбы с коронавирусом. В итоге его оштрафовали на 30 тысяч рублей и принудительно отправили в инфекционную больницу, сообщает РИА Новости.

Сейчас во Владивостоке подтверждено семь случаев заболевания коронавирусом, два человека выписаны, один умер.

В РФ за прошлые сутки заразились еще 658 человек. Общее число — 5 389 в 79 регионах, среди заболевших 19 детей. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили: самый явный симптом коронавируса это лихорадка и температура свыше 38 градусов.