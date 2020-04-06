Крупнейший завод Boeing остановлен на неопределенный срок

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06.04.2020, 2:48, Новости дня

Американский авиаконцерн Boeing продлил на неопределенный срок приостановку работы предприятия Puget Sound в штате Вашингтон из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании.

«Boeing продлевает до дальнейшего уведомления временное прекращение производства на всех объектах Puget Sound <…>. Этот шаг сделан в свете того внимания, которое компания уделяет здоровью и безопасности сотрудников, в свете оценки распространения COVID-19 в штате Вашингтон, надежности цепочки поставщиков и дополнительных рекомендаций ведомств здравоохранения правительства», – приводит сообщение авиаконцерна ТАСС.

На Puget Sound приходится примерно 80% производства Boeing.

Напомним, с начала 2020 года рыночная стоимость Boeing упала на 70%. Авиаконцерн запросил у властей США многомиллиардную помощь, однако получил отказ. В итоге компания решила сократить штат сотрудников из-за снижения спроса на авиалайнеры, а также объявила о приостановке выплат дивидендов своим акционерам.



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