Мнение: Ремонт площади Ушакова

06.04.2020, 2:30, Разное

Коронавирус-коронавирусом, но ремонт центрального кольца в Севастополе не останавливается.

Тянущийся еще с прошлого года ремонт наконец то дошел до стадии укладки асфальта.

Согласно планам, все основные работы должны закончить до майских праздников.

Не факт, что военный парад на 9 мая будет (особенно если продлят карантин), но в любом случае, сокращение пешего и автомобильного движения в центре облегчает завершение реконструкции.

PS. По карантину.

Новых заболевших в Севастополе нет.

Под наблюдением (по месту жительства) находятся 1831 человек.

Режим самоизоляции по-прежнему соблюдается частично.

Правительство города в середине месяца будет решать, продлевать ли карантин до конца месяца или будут возможно послабления.