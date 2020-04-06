Мнение: Ремонт площади Ушакова
06.04.2020, 2:30, Разное
Коронавирус-коронавирусом, но ремонт центрального кольца в Севастополе не останавливается.
Тянущийся еще с прошлого года ремонт наконец то дошел до стадии укладки асфальта.
Согласно планам, все основные работы должны закончить до майских праздников.
Не факт, что военный парад на 9 мая будет (особенно если продлят карантин), но в любом случае, сокращение пешего и автомобильного движения в центре облегчает завершение реконструкции.
PS. По карантину.
Новых заболевших в Севастополе нет.
Под наблюдением (по месту жительства) находятся 1831 человек.
Режим самоизоляции по-прежнему соблюдается частично.
Правительство города в середине месяца будет решать, продлевать ли карантин до конца месяца или будут возможно послабления.
Источник: Colonel Cassad
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