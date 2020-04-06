Петербург в дни карантина
06.04.2020, 2:29, Разное
Закрытые ворота Петропавловки, одинокий дворник на Дворцовой и пустой Апраксин двор.
Прохожий на Дворцовой набережной. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Закрытые ворота Петропавловской крепости. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Опустевший Апраксин двор. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Поливальные машины работают днем из-за отсутствия пешеходов. Фото: Елена Лукьянова / Новая в Петербурге
Опустевшие торговые киоски возле Спаса на Крови. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Дворник на Дворцовой площади. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Туристы делают селфи. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Во время карантина улицы патрулирует Росгвардия. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Петропавловская крепость, как и все музеи, закрыта для посещения. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Миллионная улица. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова
«Новая в Петербурге»
Источник: Новая газета
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