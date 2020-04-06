Петербург в дни карантина

06.04.2020, 2:29, Разное

Закрытые ворота Петропавловки, одинокий дворник на Дворцовой и пустой Апраксин двор.

Прохожий на Дворцовой набережной. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Закрытые ворота Петропавловской крепости. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Опустевший Апраксин двор. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Поливальные машины работают днем из-за отсутствия пешеходов. Фото: Елена Лукьянова / Новая в Петербурге



Опустевшие торговые киоски возле Спаса на Крови. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Дворник на Дворцовой площади. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Туристы делают селфи. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Во время карантина улицы патрулирует Росгвардия. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Петропавловская крепость, как и все музеи, закрыта для посещения. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Миллионная улица. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Елена Лукьянова

«Новая в Петербурге»