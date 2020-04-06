 

Петербург в дни карантина

06.04.2020, 2:29, Разное

Закрытые ворота Петропавловки, одинокий дворник на Дворцовой и пустой Апраксин двор.

Прохожий на Дворцовой набережной. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Закрытые ворота Петропавловской крепости. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Опустевший Апраксин двор. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Поливальные машины работают днем из-за отсутствия пешеходов. Фото: Елена Лукьянова / Новая в Петербурге

Опустевшие торговые киоски возле Спаса на Крови. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Дворник на Дворцовой площади. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Туристы делают селфи. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Во время карантина улицы патрулирует Росгвардия. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Петропавловская крепость, как и все музеи, закрыта для посещения. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Миллионная улица. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова 
«Новая в Петербурге»

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Загадка неизвестных генов в ДНК африканцев и связь с криптозоологией

16.03 / Объявлено об испытаниях вакцины от коронавируса

08.02 / Своих не бросаем?

11.03 / Виктория Боня опубликовала свои детские фотографии

20.03 / Опубликованы параметры и снимок обновленного гибридного Nissan Qashqai

22.03 / В Москве обнаружили сразу полсотни новых зараженных коронавирусом

09.03 / Мнение: А дебилы у нас – идейные

25.03 / Жители Нижнего Новгорода обсуждают в Сети появление над городом светящегося объекта

27.03 / Авиакомпания «Победа» на два месяца приостанавливает все полёты

20.03 / Скупающих гречку из-за коронавируса россиян предупредили об ответственности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска