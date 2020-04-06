 

У отстраненного командира американского авианосца обнаружили коронавирус

06.04.2020, 2:08, Новости дня

Коронавирус выявлен у освобожденного от должности командира атомного авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, сообщила The New York Times.

По сведениям одногруппников Крозье по военно-морской академии, симптомы болезни у командира атомного авианосца были замечены еще до его освобождения от должности. Военный моряк соблюдает карантин на базе ВМС США на острове Гуам, передает ТАСС.

В воскресенье министр обороны США Марк Эспер сообщил, что коронавирус выявлен у 155 членов экипажа авианосца. Около тысячи человек сошли с корабля.

Напомним, об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта. В связи с ростом числа заразившихся командир корабля обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. Однако глава Пентагона не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца.



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