 

Королева Елизавета II в видеообращении по поводу пандемии коронавируса призовет нацию к самодисциплине – СМИ

06.04.2020, 2:06, Новости дня

93-летняя королева Великобритании Елизавета II в видеообращении к британскому народу в связи с пандемией коронавируса призовет к самодисциплине и решимости. Об этом сообщает английское издание AP со ссылкой на видеозапись обращения.

Королева отметит боль утрат и страданий, а также финансовые трудности, выпавшие британцам.

Она поблагодарит представителей Национальной службы здравоохранения и подчеркнет важную роль каждого члена общества.

На видеозаписи Елизавета II также поблагодарит тех британцев, которые, несмотря на хорошую погоду, прислушиваются к рекомендациям властей и остаются дома.

Это обращение записывал один оператор в защитном костюме. Съемочная группа находилась в это время в соседнем помещении.

Телевизионная трансляция видеообращения состоится 5 апреля в 20.00 по местному времени на британских телеканалах (в 22.00 по киевскому).

Съемки проходили в конце марта в Виндзорском замке в графстве Беркшир, куда королева переехала на самоизоляцию.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,24 млн, из них почти 256 тыс. выздоровели, более 67 тыс. умерли.

В Великобритании количество инфицированных составляет 48 406, из которых 4943 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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