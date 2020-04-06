За границей от коронавируса излечились еще четыре украинца – МИД

06.04.2020, 2:06, Новости дня

Количество украинцев, которые находятся за рубежом и вылечились от коронавирусной инфекции, составляет 15. Об этом в Facebook сообщили вечером 5 апреля в Министерстве иностранных дел Украины.

По сравнению с данными на вечер 4 апреля число излечившихся от COVID-19 увеличилось на четыре человека.

За это время сократилось количество граждан Украины, которые еще проходят лечение. На сегодня их 167 (было 170). Сокращение произошло за счет Доминиканской Республики (четыре человека), один украинец добавился в Египте.

В общей сложности украинцы лечатся от COVID-19 в 20 странах, больше всего пациентов в Италии (121).

Количество умерших за границей украинцев с коронавирусной инфекцией не изменилось за последние сутки – их пять.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло почти 1,25 млн, из них более 256 тыс. выздоровели, а 68 тыс. человек умерли.

В Украине на вечер 5 апреля зарегистрировано 1308 случаев коронавирусной инфекции, скончались 37 человек, выздоровели 28.