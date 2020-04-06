В Южном Судане выявлен первый случай коронавируса. В Африке осталась только одна страна без COVID-19

06.04.2020, 2:06, Новости дня

4 апреля в Южном Судане был подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил на брифинге вице-президент страны Риек Мачар, сообщает Africa News.

По его словам, пациентка – 29-летняя женщина, которая прибыла в Южный Судан из Нидерландов через Эфиопию.

В миссии Организации Объединенных Наций заявили, что заболела сотрудница миссии.

Издание отмечает, что Южный Судан – одно из беднейших государств мира, серьезно пострадавшее от гражданской войны. С 2013 года ее жертвами стали более 380 тыс. человек.

После того как коронавирус был подтвержден в Южном Судане, в континентальной части Африки осталось только одно государство, где на данный момент не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом, – Лесото. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ни одного случая COVID-19 также не зарегистрировано в Сан-Томе и Принсипи, островном государстве, расположенном в Гвинейском заливе, и на Коморских островах.

Как пишет Africa News, в Южном Судане еще до выявления первого пациента были закрыты бары, ночные клубы, магазины (кроме продуктовых). В стране также введен комендантский час.