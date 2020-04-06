Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде

06.04.2020, 2:02, Новости дня

В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом. Пациентки были в возрасте 80 и 83 лет и имели серьезные сопутствующие заболевания, в частности хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.

Одной из скончавшихся женщин в качестве меры поддержки был назначен диализ. Процедуры ей проводились с 2014 года.

Медики пытались спасти пациенток всеми возможными способами, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, однако победить коронавирус не удалось, пишет РИА Новости.

В Нижегородской области на 5 апреля зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека выздоровели и выписаны из больницы. В городе идет строительство одного из шестнадцати многофункциональных медицинских центров.