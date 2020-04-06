 

Куба отправила на помощь разным странам более 600 врачей

06.04.2020, 2:02, Новости дня

Около 600 медицинских специалистов с Кубы работают в 15 странах мира. В воскресенье очередная группа медиков вылетела на Барбадос.

Туда на помощь местным специалистам отправились более 100 врачей. К настоящему времени там выявлено 56 случаев заражения коронавирусом, один человек умер, сообщает ТАСС.

В настоящее время около кубинские специалисты работают в Андорре, Антигуа и Барбуде, Белизе, Венесуэле, Гаити, Гренаде, Доминике, Никарагуа, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, Суринаме, Ямайке. Одними из первых кубинцы отправились на помощь Италии.

Согласно последним данным, в мире заразились свыше миллиона человек, зафиксировано более 60 тысяч смертельных исходов.

В настоящее время в Испании, Италии, Германии и США количество умерших постепенно снижается. Эксперты с осторожностью говорят о том, что пик распространения инфекции может быть пройден. Впрочем, появились и новые проблемы. В Нью-Йорке, по данным властей, на 75% выросла преступность. Это связано с тем, что четверть полицейских заболели и находятся на карантине.



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