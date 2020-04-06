Доисторический ящер находится на грани вымирания

06.04.2020, 1:54, Новости дня

Группа ученых занимается исследованием поведения и особенностей существования длиннохвостого панголина.

Доисторический ящер является одним из самых древних видов животных на планете. Численность этих животных за последнее время значительно уменьшилась по причине постоянной охоты со стороны браконьеров. Причина такой популярности в том, что панголины имеют очень ценное мясо.

По мнению ученых, этих животных необходимо переместить национальный парк Дзанга-Сангха. Это место является надежным убежищем для многих видов редких животных.