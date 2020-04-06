 

Надежда Бабкина продемонстрировала поклонникам результат омоложения

06.04.2020, 1:53, Разное

Надежда Бабкина показала фанатам результаты омоложения. Артистка поделилась фотографией, на которой кажется младше 70 лет.
На своей странице в Instagram Надежда Бабкина опубликовала фото, где предстала в ярком пиджаке синего оттенка. Облик завершили большие серьги, красивый макияж и укладка. Фанаты не могли поверить, что певица не так давно отмечала свое 70-летие.

Поклонники пришли к выводам, что Надежда Бабкина, показав новое фото, хотела продемонстрировать результат омоложения. Многие написали, что у нее замечательные пластические хирурги, которые превосходно потрудились. Были и комментаторы, которые подумали, что фото хорошо отредактировано в фотошопе.

Сейчас Надежда Бабкина находится в самоизоляции. Она делится с поклонниками своими действиями во время карантина и сообщает, что много читает классиков. Также артистке интересно, чем же занимаются и ее почитатели.



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