Коронавирус: четверть заболевших в мире приходится на США

06.04.2020, 1:44, Новости дня

По данным Университета Джонса Хопкинса, примерно четверть из 1,2 миллиона человек, заразившихся коронавирусом, приходится на США.

Больше всего пострадал штат Нью-Йорк, где от коронавируса умерли более 3500 человек. Эксперты в области здравоохранения прогнозируют ухудшение ситуации, не только в Нью-Йорке, но и в остальной части США.

Но есть для Нью-Йорка и хорошие новости. В воскресенье стало известно о снижении числа госпитализаций и о сокращении числа пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких.

«Мы изучаем эту ситуацию серьезно, потому что, по имеющимся данным, мы, возможно, подошли очень близко к пику, или этот пик станет плато и мы, возможно, вышли на это плато уже сейчас», – предупредил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в воскресенье.

«Только через несколько дней мы узнаем, пойдет ли все вверх или вниз», – добавил он.

Тем временем президент США Дональд Трамп в субботу предупредил, что вскоре США придется пережить две самые тяжелые недели вирусной эпидемии.

По словам Трампа, страну ожидает «множество смертей».

Американские больницы борются с коронавирусом в условиях дефицита ресурсов. Больницы просят предоставить им аппараты искусственной вентиляции легких для пациентов и средства индивидуальной защиты для врачей и другого медперсонала, чтобы предотвратить передачу болезни между ними и пациентами.

Общее число инфицированных в мире превысило 1,2 миллиона человек, свыше 65 тысяч человек скончались.

Испания, которая вышла на второе место по числу инфицированных, более 130 тысяч человек, планирует продлить общенациональный карантин еще на 15 дней, до 26 апреля. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в субботу, что он попросит парламент повторно продлить карантин, который был установлен до 11 апреля.

При этом Санчес отметил, что за последнюю неделю темпы эпидемии замедлились, и смертность также снизилась.

«Перед нами забрезжил свет в конце туннеля», – заявил он в обращении к стране в субботу.

В Италии, которая занимает первое место в мире, по числу умерших от COVID-19, более 11 тысяч медиков инфицировано. Об этом сообщили итальянский Национальный институт здравоохранения и ассоциация врачей. По данным этих организаций, около 73 врачей умерли от вируса. Инфекции среди медицинского персонала составляют почти 10 процентов всех инфекций в Италии.

Ожидается, что королева Великобритании Елизавета II в воскресенье обратится с редким обращением к стране на фоне распространения коронавируса.

Министерство юстиции Великобритании заявило в субботу, что в ближайшие недели из тюрем будут выпущены тысячи заключенных в рамках кампании по сдерживанию эпидемии. В Великобритании за сутки умерло 708 человек, а общее число жертв болезни превысило 4300 человек.

Французские военные начали перевозить пациентов в больницы по всей стране, чтобы сдержать распространение коронавируса в Париже и окрестностях, которые серьезно пострадали от коронавируса. Военные самолеты, вертолеты и поезда переводят пациентов в менее пострадавшие районы на западе Франции.

Всего во Франции 90 тысяч инфицированных, более 7500 человек скончались.

В Египте коронавирус обнаружен у 17 медиков из главной онкологической больницы страны, которые помещены в карантин, сообщает Associated Press. Директор Национального института рака в Каире Абу эль-Кассем заявил Associated Press, что все медработники учреждения будут проверены на наличие вируса. В Египте зарегистрировано 1070 случаев заболевания.

Китай в воскресенье сообщил о 30 новых случаях заболевания, отметив, что 25 из них имеют зарубежное происхождение. За последние недели, по утверждениям китайских властей, случаев местной передачи инфекции не было. Пекин резко ограничил въезд иностранцев в страну и рейсы из-за рубежа в попытке предотвратить новую вспышку заболевания.

Коронавирус впервые появился в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй и унес жизни более 3300 жителей Китая.