VOAэкспресс 5 апреля 2020

06.04.2020, 1:44, Новости дня

Коронавирус

Руководители американских органов здравоохранения заявили в воскресенье, что в ближайшую неделю США столкнутся с шокирующим числом смертей от коронавируса. «Это будет самая тяжелая и печальная неделя в жизни большинства американцев», – заявил главный санитарный врач США Джером Адамс. Он сравнил ситуацию с Перл-Харбором и с 11 сентября.

Четверть заболевших новым коронавирусом в мире приходится на США. Больше всего пострадал штат Нью-Йорк, где от коронавируса умерли более 3500 человек. Но есть для Нью-Йорка и хорошие новости. В воскресенье стало известно о снижении числа госпитализаций и о сокращении числа пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких.

Можно ли заразиться, если кто-то чихает?

Пожар в Чернобыле

В необитаемой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС ликвидирован пожар. Сообщается, что огонь выжег около 20 гектаров территории в нежилом районе, где взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году привел к выбросу радиации в атмосферу. Власти заявляют, что радиационный фон остается «в пределах нормы».

На сковородках

Теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира в одиночном мужском разряде, сыграл в домашний теннис сковородками. Видеозаписью шуточной игры Джокович на днях поделился у себя в Твиттере. "Соревнование никогда не останавливается", – написал спортсмен