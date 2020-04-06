Мнение: “Позитивный сигнал от МВФ”

06.04.2020, 1:15, Разное

"Позитивный сигнал от МВФ"

Украинское правительство получило позитивный сигнал от Международного валютного фонда и ждет транш в ближайшее время. Об этом на онлайн-встрече с представителями Американской торговой палаты заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Само собой, данный сигнал пришел в украинское правительство совсем не случайно. Причиной столь резкой смены настроений функционеров МВФ стало внеочередной заседание Верховной рады, в ходе которого сам Владимир Зеленский убедил депутатов поддержать два внесенных ранее законопроекта. Один касался банковской деятельности и, по сути, лишал возможность вернуть Приватбанк Игорю Коломойскому, второй позволял продавать земли сельхозназначения в частные руки. Не много, небольшими «наделами» по 100 га. Почему-то именно эти законодательные инициативы очень трепетно лоббировали функционеры из МВФ.

Депутаты, поставленные перед выбором «или дефолт, или поддержка предложенных инициатив», разумеется, не стали брать «грех на душу» и проголосовали «правильно».

Украине нужны деньги. Особенно нужны они сейчас, когда украинская экономика, как и экономики других стран мира, страдает от последствий шагающей по планете пандемии коронавируса.

За принятие данных законодательных инициатив западные партнеры сулили Украине помощь в размере $10 млрд. Учитывая тот факт, что депутаты оказались понятливыми и поддержали те законы, которые их попросили поддержать, Украина может рассчитывать, что уже в ближайшее время данная сумма поступит в распоряжение экономического блока правительства. Вот только что изменит данная сумма в экономике страны, впавшей в глубочайшую депрессию?

За 2019 год внешний долг Украины вырос до $121 млрд. При этом относительно ВВП долг Украины составляет 78,6%. Выросли как внешние обязательства частного сектора – на $1,7 млрд, так и внешний долг Центрального банка – на $102 млн.

В текущем 2020 году правительство Украины, Центральный банк, предприятия и банки должны выплатить кредиторам $17,059 млрд. Из них $13,060 млрд — основная сумма долга, $3,999 млрд — проценты.

Среди этих выплат есть и кредиты Международного валютного фонда. Общая сумма, которую Украина должна вернуть МВФ в 2020 году, составляет $1,354 млрд. Из них $1,074 млрд — это основная сумма, а $280 млн — это процентные платежи. По мнению экспертов, объем госдолга Украины на конец 2020 года составит 45% ВВП.

Банальная ситуация. Чтобы погасить платежи по основному долгу и процентам, Украине где-то нужно взять денежные средства. Много денежных средств. Миллиарды долларов. Но подобных средств у правительства Украины нет и быть не может, так как страна уже давно ничего не производит. И именно поэтому вся эта задумка с новыми кредитами напоминает мне тривиальный бег по кругу. Как бы быстро ты ни бежал, как бы ни старался делать серьезное выражение лица, попасть из точки А в точку Б у тебя все равно не получится.

Возможно, часть средств из нового транша пойдет на погашение обязательных платежей по многочисленным кредитам. Возможно, будет погашена и некая часть от общей задолженности. Но одно понятно наверняка. Указанные выше $10 млрд не способны спасти экономику Украины, находящуюся в «крутом пике». Функционеры МВФ ничем не рисковали, предоставляя стране-банкроту, стране, около 50% бюджета которой идет на погашение займов и процентов по ним, новый кредит, так как эти деньги уже гарантированно к концу года вернутся в закрома МВФ и прочих кредиторов, ничуть не изменив экономическую ситуацию в стране.

Привычка жить в долг стала обыденностью на Украине еще при Януковиче. Определенная часть того долга, который сейчас буквально «просаживает» бюджет страны – это сугубо его заслуга. Президент-революционер Петр Порошенко, обещавший резкую смену политического и экономического курса, так же продолжил заложенную ранее традицию «жить в долг». Ну а Зеленскому не оставалось ничего другого, как принять правила игры и существенно поднять ставки. Теперь Украина не только берет в долг под гарантии «демократических преобразований», она еще и распродает то немногое, что осталось в стране после нескольких майданов и целого ряда бездарных правителей.

Не нужно быть финансовым аналитиком для того, чтобы предсказать ближайшее будущее этой страны. Власть, неспособная самостоятельно организовать наполнение бюджета, будет и дальше брать в долг, доведя ситуацию до того, что практически 100% бюджета государства будет уходить на обслуживания внешних займов и обязательств. Какое-то время еще можно будет распродавать то, что еще не распродано, и получать деньги за создание напряженности на границе с Россией. Но, учитывая стремительно меняющуюся картину мира, данная ситуация продлится недолго, и для Украины все закончится гораздо раньше, чем на это рассчитывает руководство страны. Но это завтра. А сегодня наивные украинские политики буквально сияют от счастья от осознания того факта, что МВФ подал позитивный сигнал.

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/pozitivnyy-signal-ot-mvf/ – цинк

Как будто ожидалось нечто иное. Опыт сотрудничества МВФ с Россией в 90х или с Аргентиной в нулевых, достаточно наглядно показывает цену подобной "помощи". Могу дополнить, что кредиты на "развитие" Украина набирала еще после "оранжевой революции", когда она получала деньги на "структурные реформы".