Количество заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось до 3893 человек

06.04.2020, 1:10, Разное

За сутки число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве увеличилось на 536, всего в столице заболели 3893 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Все зарегистрированные случаи COVID-19 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что 194 пациента с коронавирусом в Москве выздоровели, 29 скончались.

Ранее сообщалось, что в РФ от коронавируса умерли 43 человека, из них 27 — в Москве. Всего в стране, по данным на 4 аперля, зафикировали 4731 случай заражения коронавирусом.

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